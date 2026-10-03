Ο Τόμας Τούχελ αποκάλυψε ότι οι Άγγλοι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι ανησυχούν για το μέλλον τους, μετά την απόφαση που βρήκε τους «Πολίτες» ένοχους για οικονομικές παραβιάσεις.

Σαν βόμβα «έσκασε» την περασμένη Παρασκευή (25/09) η είδηση, ότι μία ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για τις 114 από τις 115 οικονομικές παραβιάσεις που διερευνήθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2018.

Και ενώ οι «Πολίτες» συνεχίζουν τα τονίζουν την αθωότητα τους, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, παραδέχτηκε ότι οι Μαρκ Γκουεχί, Έλιοτ Άντερσον και Νίκο Ο'Ράιλι είναι αγχωμένοι, αναφορικά με την εκδίκαση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση των «Τριών Λιονταριών» με την Κροατία, ο άλλοτε προπονητής της Τσέλσι αποκάλυψε πως το σκάνδαλο του αγγλικού συλλόγου είναι μόνιμο θέμα συζήτησης μεταξύ των παικτών.

«Είναι ανήσυχοι ή μήπως προβληματισμένοι; Νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια πολύ ανθρώπινη αντίδραση αν δεν ξέρεις τι συμβαίνει με την ομάδα που υπέγραψες. Είναι ακόμα νέοι. Είναι φιλόδοξοι. Τους λένε ότι είναι εντελώς αθώοι και δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Μιλάμε γι' αυτό στο δείπνο και σε ένα τραπέζι οκτώ ή δώδεκα ατόμων. Φυσικά, μιλάμε γι' αυτό μέχρι και στο πρωινό».

England head coach Thomas Tuchel says it would be a “very human reaction” for his Manchester City players to be concerned after the Premier League published a damning verdict on the club’s historic financial breaches this week.



England pair Elliot Anderson and Marc Guehi both… pic.twitter.com/FVBCKK7sK0 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 2, 2026

Ο Γερμανός ισχυρίστηκε ακόμη πως η είδηση ​​ότι η Σίτι κρίθηκε ένοχη για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγοριών αποτελούσε «απόσπαση της προσοχής», προτού διευκρινίσει στη συνέχεια ότι η τριάδα των παικτών έχει επικεντρωθεί τώρα στις προπονήσεις.

«Είναι ένα μεγάλο θέμα στο προπονητικό καμπ. Είχαμε λίγο χρόνο διάλειμμα ανάμεσα στους αγώνες και είναι ένα μεγάλο θέμα. Πώς γίνεται να μην είναι θέμα συζήτησης; Μιλάμε μαζί τους, αλλά μόνο για λίγο».

Τέλος, ο Τούχελ άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο επιλογής παικτών της Μάντσεστερ Σίτι, ακόμη και αν τελικά ο σύλλογος υποβιβαστεί από την Premier League.

«Πάντα προσπαθώ να επιλέγω την καλύτερη ομάδα. Το καμπ, η περίσταση, το τουρνουά. Δεν θα το αποκλείσω ποτέ αυτό, επειδή δεν παίζουν στην κορυφαία κατηγορία της χώρας τους. Πρέπει να το εξετάσουμε κατά περίπτωση».

Θυμίζουμε ότι Μάντσεστερ Σίτι έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας, δικαιολογώντας τη στάση της και λέγοντας ότι οι πληρωμές που η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League θεωρεί «ψεύτικες» προήλθαν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες της ομάδας.