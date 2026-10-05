Το Sky Sports υποστηρίζει πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν αναμένεται να τη γλιτώσει φτηνά αν η έφεση πέσει στο κενό και το σενάριο του αποκλεισμού από την Premier League φαίνεται στον ορίζοντα.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη περάσει στην αντεπίθεση, καταθέτοντας έφεση κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για περισσότερες από 100 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Την ίδια στιγμή, όμως, στο εσωτερικό του αγγλικού ποδοσφαίρου ενισχύεται η εκτίμηση ότι, εφόσον η προσπάθειά της να ανατρέψει την ετυμηγορία αποτύχει, δύσκολα θα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία την επόμενη σεζόν. Η απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα αποτύπωσε το εύρος των παραβάσεων σε βάθος εννέα αγωνιστικών περιόδων και, σύμφωνα με το Sky Sports, τα περιθώρια επιείκειας από τους υπόλοιπους συλλόγους είναι περιορισμένα.

Η κυρίαρχη θέση μεταξύ των αντιπάλων της Σίτι, τόσο στην Αγγλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι η ποινή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα και τη διάρκεια των παραβάσεων. Η Σίτι, από την πλευρά της, επιμένει στην αθωότητά της. Υποστηρίζει ότι διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που ενισχύουν τη θέση της και έχει ήδη προσφύγει κατά της απόφασης, με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται να προχωρήσει πριν από τα Χριστούγεννα. Η υπόθεση, πάντως, ενδέχεται να έχει ακόμη πολύ δρόμο.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο η Σίτι να συνεχίσει τη δικαστική μάχη μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, κάτι που προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στους υπόλοιπους συλλόγους. Εκείνο που τους προβληματίζει δεν είναι μόνο το κόστος μιας τόσο μακράς αντιπαράθεσης, αλλά και η φθορά που θεωρούν ότι προκαλείται στην εικόνα και την αξιοπιστία της Premier League.

«Δεν αρκεί μια απλή αφαίρεση βαθμών»

Η σοβαρότητα των παραβάσεων και κυρίως το γεγονός ότι, σύμφωνα με την απόφαση, εκτείνονται σε εννέα σεζόν έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα για τους «πολίτες». Σύμφωνα με το SkySports, αρκετοί σύλλογοι της Premier League θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν θα αποτελούσε επαρκή τιμωρία, εφόσον στην πράξη οδηγούσε τη Σίτι να περάσει μόλις μία σεζόν μακριά από την κορυφαία κατηγορία.

Η λογική τους είναι σαφής: παραβάσεις που, σύμφωνα με την ετυμηγορία, επηρέασαν τον ανταγωνισμό για σειρά ετών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια κύρωση της οποίας οι συνέπειες θα περιοριστούν σε μία μόνο αγωνιστική περίοδο. Γι' αυτό και οι αντίπαλοί της δεν περιμένουν τη Μάντσεστερ Σίτι να αγωνίζεται στην Premier League την επόμενη σεζόν, εφόσον η έφεσή της απορριφθεί. Βεβαίως, η απουσία ενός από τα ισχυρότερα κλαμπ της χώρας θα δημιουργούσε νέα δεδομένα για όλους. Θα σήμαινε μία λιγότερη ομάδα στη μάχη του υποβιβασμού, θα έβγαζε έναν από τους βασικούς διεκδικητές από την κούρσα του τίτλου και θα άνοιγε περισσότερο τον δρόμο για τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Sky Sports, το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του συμφέροντος κάθε συλλόγου. Η θέση που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι οι κανονισμοί οφείλουν να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους, ανεξάρτητα από το οικονομικό μέγεθος, την αγωνιστική δύναμη ή την εμπορική αξία ενός κλαμπ.

Ποιος θα αποφασίσει την ποινή

Οι υπόλοιποι σύλλογοι της Premier League δεν θα έχουν άμεση συμμετοχή στη διαδικασία επιβολής της ποινής. Την απόφαση θα λάβει η ίδια τριμελής επιτροπή που εξέτασε τα στοιχεία στην ακροαματική διαδικασία των 42 ημερών το 2024 και εξέδωσε την ετυμηγορία της για την ουσία της υπόθεσης.

Η Premier League, έχοντας τον ρόλο της κατηγορούσας αρχής, θα καταθέσει την πρότασή της για την κύρωση που θεωρεί κατάλληλη, ενώ οι δικηγόροι της Μάντσεστερ Σίτι θα παρουσιάσουν τα δικά τους επιχειρήματα. Προηγουμένως, το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας θα πρέπει να αποφασίσει ποια ακριβώς ποινή θα ζητήσει από την επιτροπή. Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται η υπόθεση της Έβερτον. Το 2023, η Premier League είχε υποστηρίξει ότι μία παράβαση των κανονισμών κερδοφορίας και βιωσιμότητας δικαιολογούσε αφαίρεση 12 βαθμών.

Η Έβερτον τιμωρήθηκε αρχικά με δέκα βαθμούς, προτού η ποινή μειωθεί στους έξι μετά την έφεσή της. Η περίπτωση της Σίτι είναι, βέβαια, πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, καθώς αφορά περισσότερες από 100 παραβάσεις και μια περίοδο εννέα σεζόν. Μια υπόθεση που μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2027 Το επόμενο κεφάλαιο απέχει ακόμη από το να είναι και το τελευταίο. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει προσβάλει την ετυμηγορία, ενώ δυνατότητα έφεσης θα υπάρχει και απέναντι στην ποινή που τελικά θα επιβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη δικαστική διαμάχη των τελευταίων ετών στο αγγλικό ποδόσφαιρο μπορεί να συνεχιστεί και μέσα στο 2027.