Ένοχη για 114 οικονομικές παραβιάσεις κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι, με την αρμόδια επιτροπή να προχωρά πλέον στην απόφαση για την τιμωρία που θα επιβληθεί στο σύλλογο.

Πόρισμα που μπορεί να συνταράξει συθέμελα τον οργανισμό της Μάντσεστερ Σίτι εξέδωσε η αρμόδια Επιτροπή της Premier League, η οποία τα τελευταία χρόνια ερευνούσε τον σύλλογο για 115 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων. Όπως έγινε πλέον γνωστό, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών οι Πολίτες κρίθηκαν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες εκτός από μια και πλέον ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει επικίνδυνα!

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια απόφαση για την τιμωρία που θα επιβληθεί στους Citizens, όμως το «Athletic» ξεκαθαρίζει πως όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Όπερ σημαίνει πως η Σίτι θα μπορούσε να τιμωρηθεί με ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο, με αφαίρεση βαθμών ή ακόμα και με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα, ανάλογα με το βάρος του κανονισμού που παραβιάστηκε!

Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών μάλιστα θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε από τη στιγμή που θα εκδοθεί η απόφαση είτε αναδρομικά, γεγονός που δημιουργεί το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν από τη Σίτι τίτλοι που έχει κατακτήσει στο παρελθόν.

Στο Μάντσεστερ πάντως δεν σκοπεύουν να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια κι έχουν καταστήσει σαφή την πρόθεσή τους να κάνουν έφεση κατά της απόφασης.

«Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, με σημαντικά στοιχεία να εκκρεμούν ακόμη, και υπόκειται σε αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με τη δήλωση του συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο σύλλογος έχει τηρήσει με επιμέλεια τη διαδικασία επί οκτώ χρόνια, με την πεποίθηση ότι το διοικητικό συμβούλιο και η εκτελεστική διοίκηση της Premier League θα ενεργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστής, απαλλαγμένος από μεροληπτικές επιρροές» τόνισε χαρακτηριστικά άνθρωπος του νομικού τμήματος του συλλόγου στο «Athletic».