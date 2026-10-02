Η Μάντσεστερ Σίτι άσκησε έφεση κατά της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τις οικονομικές παραβιάσεις.

Σαν βόμβα «έσκασε» την περασμένη Παρασκευή (25/09) η είδηση, ότι μία ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για τις 114 από τις 115 οικονομικές παραβιάσεις που διερευνήθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2018.

Οι «Πολίτες» είχαν προθεσμία μίας εβδομάδας για να ασκήσουν έφεση, με καταληκτική ημερομηνία την σημερινή (02/10). Πράγματι λοιπόν ο αγγλικός σύλλογος γνωστοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (02/10) ότι είχε αμφισβητήσει και επίσημα την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής, την οποία χαρακτήρισε ως «γνώμη» και όχι ως κάποιο επίσημο εύρημα.

Η ομάδα της Premier League επανέλαβε επίσης την αθωότητα της και ισχυρίστηκε ότι «υπάρχει ένα πλήρες σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων» που υποστηρίζουν τη θέση της σε αυτή την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι στις 7 μ.μ. την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, η ομάδα υπέβαλε την ολοκληρωμένη έφεσή της κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής της Πρέμιερ Λιγκ, σε σχέση με το πειθαρχικό ζήτημα της Πρέμιερ Λιγκ. Η σταθερή θέση της ομάδας είναι ότι, για πολλαπλούς λόγους, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα, νομικά, αρχής και γεγονότων και δεν είναι ασφαλής.

Η ομάδα είναι αθώα για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Πρέμιερ Λιγκ και υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν όλες τις θέσεις της, σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε την ορθή διαδικασία και είμαστε αναγκαστικά περιορισμένοι σε ό,τι μπορούμε να πούμε περαιτέρω μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες».