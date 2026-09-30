Γκουαρδιόλα σε Μάντσεστερ Σίτι: «Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, θα το ξεπεράσουμε μαζί»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε μία ανάρτηση για να εκφράσει την στήριξή του προς τη Μάντσεστερ Σίτι για τις κατηγορίες που έχει έρθει αντιμέτωπη.

Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν ξεχνάει την ομάδα που πέρασε την τελευταία δεκαετία της ζωής του βιώνοντας απίστευτες στιγμές και δημιουργώντας σχέσεις ζωής τόσο με το ίδιο το κλαμπ όσο και με τους ανθρώπους του.

Ο Καταλανός τεχνικός αντιλαμβανόμενος τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται οι «πολίτες», μετά τις ποινές που τους ανακοινώθηκαν, έκανε μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό από τον οποίο εκπροσωπείται στο Instagram θέλοντας να δηλώσει στη στήριξή του προς όλους.

Εκείνος εξήγησε πως ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι είναι κοντά στην ομάδα τώρα περισσότερο από ποτέ και θα στηρίζει πάντα όσους εργάστηκαν και εργάζονται γι' αυτήν ενώ κλείνοντας τόνισε πως όλοι μαζί θα ξεπεράσουν την κρίση αυτή.

«Θέλω κάθε οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι σε όλο τον κόσμο να γνωρίζω πως είμαι εδώ, περισσότερο από ποτέ. Στηρίζω, στήριζα και πάντα θα στηρίζω την ομάδα, τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο, τον Φεράν, τους παίκετς, το σταφ, τον Έντσο κι εσάς, τους μοναδικούς οπαδούς.

Για να είμαι ξεκάθαρος. θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί. Σας αγαπάω όλους».