Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στον κόσμο της Μάντσεστερ Σίτι, ενόψει του απαιτητικού αγώνα απέναντι στη Λίβερπουλ την Κυριακή (11/10).

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό γύρω από τον σύλλογο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση και την απόφαση της Premier League, το ενδιαφέρον έχει πλέον στραφεί στις κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στους «Πολίτες».

Παρά το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί, η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και η ομάδα του Μάντσεστερ έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο τεστ. Συγκεκριμένα, την Κυριακή (11/10, 18:30) θα ταξιδέψει στο Άνφιλντ για να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί και απευθύνθηκε στους φίλους της Σίτι. Ο Νορβηγός επιθετικός θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα, ζητώντας ουσιαστικά τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την ομάδα.

«Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Πρέπει να μείνουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι. Ό, τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε.

Επομένως, πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι, να κοιτάξουμε μπροστά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αγώνες. Στη συνέχεια ας προσπαθήσουμε να απολαύσουμε την κατάσταση και το παιχνίδι».