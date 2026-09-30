Ο Ρόι Κιν αναφέρθηκε στο οικονομικό σκάνδαλό της Μάντσεστερ Σίτι, λέγοντας ότι θα πέταγε τα μετάλλια του, αν ήταν ποδοσφαιριστής των «Πολιτών».

Σαν βόμβα «έσκασε» την περασμένη Παρασκευή (25/09) η είδηση, ότι μία ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για τις 114 από τις 115 οικονομικές παραβιάσεις που διερευνήθηκαν μεταξύ του 2009 και του 2018.

Τα ευρήματα περιελάμβαναν τη χρήση αυτού που η επιτροπή χαρακτήρισε ως «ψεύτικες» εμπορικές συμφωνίες και τον τεχνητό πληθωρισμό των εσόδων του συλλόγου. Από την μεριά τους οι «Πολίτες» εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται να ασκήσουν έφεση.

Μιλώντας στο ITV Sport πριν από τον αγώνα της Αγγλίας με την Τσεχία για το Nations League, ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, δεν δίστασε να σχολίασει το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον συμπολίτη του, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε την αξία των τροπαίων που κέρδισαν οι παίκτες της Σίτι κατά την περίοδο αυτή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως θα πέταγε στα σκουπίδια τα μεταλλία του αν ήταν ποδοσφαιριστής των «Πολιτών».

«Ήξεραν ότι θα έβλαπτε πολλούς ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά το έκαναν. Αν ήμουν παίκτης, θα έριχνα 100% αυτά τα μετάλλια στα σκουπίδια. Είναι απάτη», σημείωσε ο άλλοτε μέσος των κόκκινων διαβόλων.