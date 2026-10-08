Λίβερπουλ: Oι φίλοι των «Reds» ετοιμάζουν... αξέχαστη υποδοχή στη Σίτι
Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Κυριακή (11/10) την Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της Premier League, το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα μετά την απόφαση που την φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για τις 115 οικονομικές παραβάσεις του αγγλικού πρωταθλήματος.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων δεν είναι πλέον και οι καλύτερες, ενώ οι φίλοι των «Reds» έχουν οργανωθεί μέσω social media και παρακινούν και άλλους οπαδούς να μαζευτούν δύο ώρες πριν την αναμέτρηση, φέρνοντας μαζί τους σημαίες, βεγγαλικά, καπνογόνα και πανό, για μία «αξέχαστη» υποδοχή στους «Πολίτες».
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, η αστυνομία βρήκε την συγκεκριμένη ανάρτηση και οι Αρχές στο Μέρσεϊσαϊντ βρίσκονται σε συναγερμό, εμφαρμόζοντας «Δρακόντεια μέτρα» ασφαλείας.
[] NEW: Merseyside Police are preparing for a potentially hostile reception for Manchester City’s team bus ahead of Sunday’s clash at Anfield. A social media post is advertising a ‘Bus Greeting’ on Anfield Road around two hours before kick-off, with fans encouraged to bring flags, banners, pyros and flares. Police are aware of the plans and say an appropriate policing operation will be in place. [@MikeKeegan_DM] #LFC— AS (@Anfield_Sector) October 8, 2026
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