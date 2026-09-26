Το BBC αναφέρει πως η Premier League και οι ομάδες της δεν είναι ιδιαίτερα θερμοί για αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει στην Αγγλία μετά την αποκάλυψη του πορίσματος που θεωρεί ένοχη της Μάντσεστερ Σίτι για τις 114 από τις 115 κατηγορίες αναφορικά με οικονομικής φύσεως ατασθαλίες που έλαβαν χώρα μεταξύ 2009 και 2018.

Αναμενόμενα, μεγάλη κουβέντα έγινε για τους τίτλους που κατέκτησαν οι Πολίτες στο διάστημα αυτό και κυρίως για τα τρία τρόπαια της Premier League που πανηγύρισε ο αγγλικός σύλλογος το 2012, το 2014 και το 2018. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν 2+1 τρόπαια αντίστοιχα σε περίπτωση αφαίρεσής τους από τη Σίτι, αν και σύμφωνα με το BBC, το ενδεχόμενο αυτό δεν... καίει ιδιαίτερα τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Συγκεκριμένα, σχετικό ρεπορτάζ μεταφέρει ότι τόσο η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, όσο και οι σύλλογοί τους, δεν είναι ιδιαίτερα θερμοί για αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι, με ένα τεράστιο πρόστιμο, μία αφαίρεση βαθμών ή ακόμα και υποβιβασμό από την Premier League να φαντάζουν ως πιο πιθανές ποινές.

Φυσικά, η τελική απόφαση δεν θα παρθεί από τη λίγκα αλλά από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία δεν έχει διεξάγει ακόμα ακρόαση επιβολής κυρώσεων. Συνεπώς, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν, για την ώρα, ανοιχτά και η αγωνία στις γαλάζιες γειτονιές του Μάντσεστερ μεγαλώνει...