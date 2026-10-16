Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού για 10 χρόνια βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, εφόσον απορριφθεί η έφεση της για τις οικονομικές παραβιάσεις.

Την στιγμή που δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Premier League βρίσκεται σε εξέλιξη, νέα σενάρια σχετικά με το μέλλον του συλλόγου έρχονται στην επιφάνεια.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η έφεση των «Πολιτών» κατά της πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης απορριφθεί, οι συνέπειες αναμένονται βαριές. Θυμίζουμε πως η υπόθεση αφορά σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της αγγλικής διοργανώτριας αρχής, οι οποίες αφορούν την εννιαετία 2009-2018. Ο σύλλογος έχει κριθεί ένοχος για 114 οικονομικές παραβιάσεις, ωστόσο η διοίκηση συνεχίζει να δηλώνει αθώα.

Την ίδια ώρα ωστόσο η UEFA ετοιμάζεται να λάβει τις δικές της αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από τον Κολομβιανό δημοσιογράφο, Σέσαρ Αουγκούστο Λοντόνιο, η ομοσπονδία εξετάζει την επιβολή αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, το Europa League και το Conference League) για διάστημα από 7 έως 10 έτη.

«Η UEFA φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση ότι, εάν η Μάντσεστερ Σίτι κριθεί ένοχη και μετά την εξέταση της έφεσής της, θα αποκλειστεί από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για διάστημα επτά έως δέκα ετών. Με βάση αυτή την ποινή, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο Champions League, το Europa League και το Conference League. Ο σύλλογος κρίθηκε σε πρώτο βαθμό ένοχος για 115 οικονομικές παραβάσεις», ανέφερε συγκεκριμένα στην ανάρτηση του στα social.

🚨UEFA estaría próxima a anunciar que, si Manchester City es declarado culpable tras su apelación, será expulsado de todas las competiciones europeas en un periodo de 7 a 10 años. Con esa medida, no podría jugar en Champions, Liga de Europa y Conference League. El club fue declarado culpable de 115 violaciones financieras en primera instancia. October 15, 2026

Μία τέτοια απόφαση σημαίνει πως ακόμα και αν οι «Πολίτες» υποβιβαστούν και στη συνέχεια επανέλθουν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας και διεκδικήσουν ξανά τις υψηλές θέσεις, θα παραμείνουν εκτός των ευρωπαϊκών γηπέδων για μια ολόκληρη δεκαετία.