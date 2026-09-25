Δείτε ποιες ομάδες θα επωφεληθούν αν η Premier League αφαιρέσει τίτλους από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι οικονομικές ατασθαλίες που τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2009 και 2018 έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Φυσιολογικά, η κουβέντα πηγαίνει στο τι τιμωρίες δύνανται να αντιμετωπίσουν οι Πολίτες από εδώ και πέρα, με τις πιθανές ποινές να περιλαμβάνουν από απλή επίπληξη και πρόστιμο, μέχρι αφαίρεση τίτλων και υποβιβασμό από την Premier League!

Αναφορικά με τους τίτλους, η Σίτι κατέκτησε τρία πρωταθλήματα στο διάστημα που καταγράφηκαν οι παραβάσεις, το 2012, το 2014 και το 2018, με δύο αγγλικούς συλλόγους να μπορούν να... καρπωθούν τα εν λόγω τρόπαια σε περίπτωση που αφαιρεθούν από τη Σίτι και δοθούν στον δεύτερο της εκάστοτε χρονιά. Αν συμβεί αυτό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα δει το παλμαρέ της να αυξάνεται κατά δύο κούπες (2012, 2018), ενώ η Λίβερπουλ θα πάρει εκείνη του 2014.

Αν συμβεί αυτό, οι Κόκκινοι Διάβολοι θα μείνουν μόνοι πρώτοι στη λίστα των αγγλικών συλλόγων με τα περισσότερα πρωταθλήματα, με 22, με τους Κόκκινους να ακολουθούν με 21 - με τους δύο μεγάλους αντιπάλους να έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από 20. Οι δε Πολίτες, θα πέσουν από τους δέκα τίτλους, στους επτά, όσους έχει και η Άστον Βίλα.