Ο σπουδαίος Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, αναφέρθηκε στην απόφαση της Premier League για τις 114 κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι.

Συνεχίζεται ακατάπαυστα και το Σάββατο (26/9) η συζήτηση για την απόφαση της Premier League να κρίνει ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για 114 από τις 115 κατηγορίες στις οποίες ήταν υπό έρευνα.

Το αρμόδιο όργανο καλείται πλέον να αποφασίσει την τιμωρία των Πολιτών για τις παραβάσεις στο διάστημα 2009-2018, ενώ και ο σύλλογος του Μάντσεστερ θα κινηθεί αναλόγως, με προσφυγή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νόελ Γκάλαχερ, ο διάσημος τραγουδιστής/κιθαρίστας/στιχουργός των Oasis, δηλωμένος φίλος των Citizens, σχολίασε το θέμα.

Ο 59χρονος τόνισε πως σοκαρίστηκε όταν έμαθε πως η αγαπημένη του ομάδα θα έχει μπλεξίματα, καθώς άνθρωποι του συλλόγου διαβεβαίωναν πως δεν υπάρχει ζήτημα. Παράλληλα όμως, εξήγησε πως όσα πράττει η διοίκηση δεν θα πρέπει να αφορούν τον κόσμο ή τους παίκτες.

«Είμαι κάπως έκπληκτος, καθώς ο σύλλογος μας διαβεβαίωνε συνεχώς ότι θα διέψευδε κατηγορηματικά όλες αυτές τις κατηγορίες. Ήταν λοιπόν κάπως σοκαριστικό να μαθαίνουμε ότι κριθήκαμε ένοχοι για όλες τις κατηγορίες πλην μίας, αλλά, σε γενικές γραμμές, είναι πραγματικά λυπηρό – λυπηρό για τους φιλάθλους και για τους παίκτες.

Ως φίλαθλοι, εστιάζουμε πάντα σε αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ξέρουμε τι είδαμε: την κατέκτησαν μέσα στο γήπεδο. Ό,τι κι αν συμβαίνει στα διοικητικά γραφεία δεν αφορά τους οπαδούς ή τους παίκτες· οι παίκτες κέρδισαν το παιχνίδι και κατέκτησαν εκείνον τον τίτλο (της σεζόν 2011-12) μέσα στο γήπεδο.

Το αν κάποιοι από αυτούς τους παίκτες έπρεπε να βρίσκονται εκεί ή όχι, είναι ζήτημα που δεν αφορά τους φιλάθλους. Εμείς ήμασταν εκεί, ξέρουμε τι είδαμε. Μήπως αυτό αμαυρώνει το επίτευγμα; Υποθέτω πως στα μάτια των υπολοίπων στην Αγγλία ίσως να συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ ξέρω τι είδα και ξέρω τι ένιωσα», κατέληξε.