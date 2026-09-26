Ο Νταβίντ Ντε Χέα δεν άφησε ασχολίαστη την απόφαση για τις κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας μια... αιχμηρή ανάρτηση.

Σάλος έχει προκληθεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την απόφαση από την αρμόδια επιτροπή της Premier League να καταδικάσει τη Μάντσεστερ Σίτι για τις 114 από τις 115 κατηγορίες για τις οποίες υπήρξε έρευνα τα προηγούμενα χρόνια.

Οι Πολίτες κινδυνεύουν με σοβαρές επιπτώσεις, όπως χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών, ακόμη και πρωταθλημάτων που κατακτήθηκαν την περίοδο που συνέβησαν οι παραβάσεις των κανονισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νταβίντ Ντε Χέα δεν θέλησε να αφήσει δίχως σχόλιο τις εξελίξεις. Ο άλλοτε πορτιέρε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν της Φιορεντίνα, αποφάσισε να κάνει μια αιχμηρή και παράλληλα χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, αναρωτώμενος πόσες πλέον Premier League έχει στην κατοχή του.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν μέλος των Κόκκινων Διαβόλων από το 2011 έως το 2023, ενώ οι εν λόγω παραβάσεις της Σίτι συνέβησαν στο διάστημα 2009-2018.

«Οπότε.... Ας δούμε...Πόσες Premier League έχω κερδίσει τελικά;» έγραψε χαρακτηριστικά.