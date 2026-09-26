Ο Ρόδρι πήρε θέση αναφορικά με τις κατηγορίες προς τη Μάντσεστερ Σίτι και τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να της στερήσει όσα κέρδισε στο γήπεδο.

Σε απόλυτο θέμα των τελευταίων ωρών έχει εξελιχθεί -πολύ φυσιολογικά- η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Premier League προς τη Μάντσεστερ Σίτι, που κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες για τις οποίες ελεγχόταν.

Οι Πολίτες πλέον κινδυνεύουν με σοβαρές επιπτώσεις, όπως το χρηματικό πρόστιμο, η αφαίρεση βαθμών και εν συνεχεία πιθανή αφαίρεση ορισμένων τίτλων του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρόδρι κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση, με τον νυν μέσο της Μπαρτσελόνα και πρώην της Σίτι να τονίζει πως κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τους γαλάζιους του Μάντσεστερ όλα όσα πέτυχαν στο γήπεδο, διότι τα άξιζαν.

«Ότι καταφέραμε, δεν μπορούν να μας το πάρουν. Είναι κάτι που δεν αγοράστηκε με χρήματα, ''πληρώθηκε'' με προσπάθεια, με συνεργασία, να είσαι δίπλα στον άλλον κάθε ημέρα. Και ναι είχαμε μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, όπως και εδώ στο Γουέμπλεϊ.

Οπότε σας λέω ότι όλα τα αξίζαμε. Και είμαι περήφανος που έζησα σε μια από τις καλύτερες ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου».

Rodri’s response to today’s news that Man City have been found guilty of breaching the majority of the 115 charges against them. 🗣️ pic.twitter.com/OrF0G5cTBs September 25, 2026

Με τη φανέλα της Σίτι ο Ισπανός χαφ κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, το Champions League (με δικό του γκολ στον τελικό), 3 League Cup, 2 FA Cup, ένα Cmmunity Shield, ένα Μουντιάλ Συλλόγων και ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης. Συνολικά, αγωνίστηκε 298 φορές και είχε 28 γκολ και 32 ασίστ.