Ο Γκρέιαμ Πότερ αστειεύτηκε στη συνέντευξη Τύπου για τις μπόλικες απουσίες που αντιμετωπίζει η Σουηδία, βάζοντας στην εξίσωση τις... οικονομικές παραβιάσεις της Μάντσεστερ Σίτι.

H Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί το πιο καυτό θέμα της αθλητικής επικαιρότητας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League την έκρινε ένοχη σε 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων.

Πλέον οι Citizens βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κυρώσεις που θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω ακόμα και την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία, τη στιγμή που οι αντίπαλοί τους στο πρωτάθλημα απειλούν με εξοντωτικές αποζημιώσεις.

Τη στιγμή ωστόσο που στο Μάντσεστερ βιώνουν έναν εφιάλτη, άλλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που είναι... έξω από τον χορό βρίσκουν την ευκαιρία για χιούμορ.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Σουηδίας, Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τη Βοσνία συνέκρινε τον αριθμό των απουσιών της ομάδας με τον όγκο παραβάσεων των Citizens.

«Οι απουσίες πρέπει να είναι παρόμοιες με τις κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι» τόνισε αστειευόμενος, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.