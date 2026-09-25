Η Μάντσεστερ Σίτι είδε τον κλοιό να σφίγγει μετά το πόρισμα του ανεξάρτητου πάνελ για τις 115 οικονομικές κατηγορίες και το Gazzetta εξιστορεί το χρονικό που την οδήγησε προ των ευθυνών της.

Ήταν η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι της. Η σκιά που σκέπαζε κάθε της επιτυχία. Και ο φόβος που τα τελευταία χρόνια αμφισβητούσε κάθε μελλοντικό της πλάνο. Από τον Φεβρουάριο του 2023, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε ένα καθεστώς άμυνας. Ήταν τότε που η Premier League παρουσίασε ένα εξοντωτικό κατηγορητήριο με 115 περιπτώσεις παραβιάσεων των οικονομικών κανονισμών της, που έθεσε τους Citizens προ των ευθυνών.

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ κλήθηκε να στήσει άμεσα μια νέα dream team, αλλά αυτή τη φορά όχι για να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για να αντικρούσει τις κατηγορίες στα δικαστικά έδρανα. Το 2024 τα νομικά επιτελεία της Μάντσεστερ Σίτι και της Premier League έδωσαν τη δική τους πρώτη κομβική μάχη και περίπου δυο χρόνια αργότερα εκδόθηκε το πόρισμα.

Το «Athletic» αποκάλυψε το απόγευμα της Παρασκευής (25/9) πως το ανεξάρτητο τριμελές πάνελ έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων και την αθώωσε μόνο σε μία. Οι Πολίτες ξεκαθάρισαν πως θα ριχτούν και πάλι στη αρένα μέσω έφεσης, όμως προς το παρόν η πλάστιγγα δεν γέρνει προς τη δική τους πλευρά. Πώς φτάσαμε, όμως, μέχρι εδώ; Ποιες είναι πράγματι οι καταγγελίες εις βάρος της Σίτι, οι ενοχές της και κυρίως οι τιμωρίες που την απειλούν στο άμεσο μέλλον;

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και οι παραβιάσεις στις αποδοχές παικτών

Οκτώ από τις φερόμενες παραβάσεις αφορούν τον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι, Ρομπέρτο Μαντσίνι. Έγγραφα που δημοσίευσε το Der Spiegel φέρονται να έδειξαν ότι ο Μαντσίνι, ο Ιταλός προπονητής της Σίτι την περίοδο 2009-2013, λάμβανε μυστικές πληρωμές μέσω... υπόπτων συμβολαίων και από μία συμφωνία με την ομάδα Αλ Τζαζίρα, που εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι

Το πρώτο του συμβόλαιό του με τη Σίτι ήταν ως εξής: είχε βασικό μισθό 1,45 εκατ. λίρες — καθαρό από φόρους — αλλά η εταιρεία του στην Ιταλία έπαιρνε παράλληλα 1,75 εκατομμύρια ετησίως με την αιτιολογία πως λειτουργούσε ως σύμβουλος στην Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία προέβλεπε το να προπονεί την Αλ Τζαζίρα για τέσσερις ημέρες το χρόνο. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βγήκαν από το Der Spiegel και φαίνεται να δείχνουν ότι η εταιρεία του, Italy International Services (IIS), έκοβε τιμολόγια τριμήνου στη Σίτι, η οποία έστελνε τα χρήματα αυτά στην Abu Dhabi United Group (ADUG).

Μία εταιρεία με επικεφαλής τον Σεϊχη Μανσούρ, νυν ιδιοκτήτη του κλαμπ του Μάντσεστερ. Τα στοιχεία έδειχναν πως στη συμφωνία με την Αλ Τζαζίρα ήταν παρών ο Σάιμον Πιρς, επιτελικό στέλεχος της Σίτι και σύμβουλος της οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Το συμβόλαιό του με τη Σίτι που διέρρευσε αναφέρει επίσης άλλες πληρωμές.

Πληρωμές όπως: μπόνους 4 εκατομμυρίων λιρών για την κατάκτηση της Premier League και 3 εκατ. λιρών για το Champions League, οκτώ πτήσεις τον χρόνο μεταξύ Μάντσεστερ και Ιταλίας για αυτόν και την οικογένειά του, 7.500 μηναίως για έξοδα διαμονής και έξι εισιτήρια για κάθε εντός έδρας αγώνα. Ο Μαντσίνι είχε αρνηθεί όταν είχε ερωτηθεί - στο παρελθόν - να σχολιάσει το οτιδήποτε σχετικά με το συμβόλαιό του με την Αλ Τζαζίρα.

Σε παρόμοια θολά νερά κινήθηκαν και 12 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το 2010-11 έως και το 2015-16, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί τα ονόματα. Το Der Spiegel δημοσίευσε δύο συμβόλαια μεταξύ μιας offshore εταιρείας με την ονομασία DS Management Ltd, η οποία ανήκε στον τότε μάνατζερ του Γιάγια Τουρέ, Ντιμίτρι Σελούκ, και της ADUG, σχετικά με τα δικαιώματα εικόνας.

Τα συμβόλαια προέβλεπαν πληρωμές ύψους αρχικά 4 εκατομμυρίων ευρώ (3,45 εκατομμύρια λίρες) και στη συνέχεια 4 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες θα καταβάλλονταν σε διάστημα αρκετών ετών. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η Σίτι θα πραγματοποιούσε την πληρωμή και όχι η ADUG.

Μη ακριβή οικονομικά στοιχεία για σχεδόν μια δεκαετία!

Εδώ κυρίως κάνουμε λόγο για έσοδα από χορηγίες φαντάσματα μεταξύ της περιόδου 2009-2018, με τις καταγγελίες να υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων καταβλήθηκε από την ADUG - εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μανσούρ - κι όχι από πραγματικούς χορηγούς. Οι δύο βασικές συμφωνίες ήταν με κρατικές εταιρείες: την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Etisalat και την αεροπορική εταιρεία Etihad.

Σε υπόθεση που ερεύνησε η UEFA, η επιτροπή εκδίκασης έκρινε ότι στο πλαίσιο μιας χορηγικής συμφωνίας ύψους 16,5 εκατομμυρίων λιρών, η Etisalat κατέβαλε 1,5 εκατομμύριο λίρες, ενώ η ADUG κατέβαλε 15 εκατομμύρια λίρες για δύο χρόνια, το 2012 και το 2013. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες κρίθηκαν από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ως εκπρόθεσμες λόγω παραγραφής.

Η επιτροπή εκδίκασης της UEFA έκρινε επίσης ότι η Etihad κατέβαλε μόλις 8 εκατομμύρια λίρες για χορηγικές συμφωνίες αξίας 35 εκατομμυρίων, 65 εκατομμυρίων και 67,5 εκατομμυρίων λιρών στις σεζόν 2012-13, 2013-14 και 2015-16 αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο ποσό προερχόταν από την ADUG. Με απλά λόγια η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να παρουσίαζε παραποιημένα στοιχεία, φουσκωμένα ποσά ή ακόμα και οικονομικές ενέσεις από το Άμπου Ντάμπι που «μασκαρεύονταν» ως χορηγίες από τρίτα μέρη.

Η άρνηση συνεργασίας που έδειξε... ενοχή

Το κατηγορητήριο επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τον αγγλικό σύλλογο τα επόμενα χρόνια και τον χρέωσε με ακόμα 30 καταγγελίες για άρνηση συνεργασίας ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση. Υποστηρίζεται πως η Σίτι παραβίασε κανόνες που απαιτούν από έναν σύλλογο-μέλος «να συνεργάζεται και να συνδράμει την Premier League στις έρευνές της, μεταξύ άλλων παρέχοντας έγγραφα και πληροφορίες… με απόλυτη καλή πίστη».

Υπάρχουν έξι φερόμενες παραβάσεις αυτών των κανόνων ανά σεζόν, για πέντε χρόνια, από το 2018-19 έως το 2022-23. Οι κανονισμοί της Premier League αναφέρουν ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν να αρνούνται την παροχή εγγράφων ή πληροφοριών επικαλούμενοι την εμπιστευτικότητα και ότι οι σύλλογοι και οι αξιωματούχοι «οφείλουν να παρέχουν πλήρη, ολοκληρωμένη και άμεση συνδρομή στο διοικητικό συμβούλιο κατά την άσκηση της εξουσίας διερεύνησής του».

Οι κατηγορίες των φερόμενων παραβάσεων Manchester City — 115 περιπτώσεις Κατηγορία Περιγραφή Περίοδος Περιπτώσεις 💰 Οικονομικά στοιχεία Μη παροχή ακριβών οικονομικών στοιχείων 2009-10 – 2017-18 54 👤 Αμοιβές παικτών & προπονητών Μη παροχή ακριβών στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές παικτών και προπονητών 2009-10 – 2017-18 14 🇪🇺 UEFA / FFP Παραβίαση των κανονισμών της UEFA, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων Financial Fair Play 2013-14 – 2017-18 5 📊 PSR Παραβίαση των κανονισμών της Premier League για την Κερδοφορία και τη Βιωσιμότητα 2015-16 – 2017-18 7 ⚖️ Μη συνεργασία Μη συνεργασία με τις έρευνες της Premier League Δεκ. 2018 – Φεβ. 2023 35 Σύνολο 115 * Οι αριθμοί των επιμέρους κατηγοριών αθροίζουν σε 115 περιπτώσεις.

Ώρα μηδέν: Οι πιθανές κυρώσεις και η επόμενη μέρα

Η Μάντσεστερ Σίτι μέχρι τώρα ήλπιζε πως θα καταφέρει να δικαιωθεί νομικά, αλλά το «Athletic» αποκάλυψε πως κάθε προσπάθεια έπεσε στο κενό. Το τριμελές panel που ανέλαβε την υπόθεση την έκρινε ένοχη σε 114 από τις 115 κατηγορίες και πλέον εκκρεμούν οι τιμωρίες που θα ακολουθήσουν. Προφανώς, κάθε περίπτωση έχει το δικό της ειδικό βάρος.

Το «Athletic» τονίζει πως τη δεδομένη στιγμή όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Η Μάντσεστερ Σίτι θα μπορούσε να τιμωρηθεί με απλή επίπληξη, με οικονομικό πρόστιμο, με αφαίρεση βαθμών, ακόμα και με αποκλεισμό από την Premier League! Στην περίπτωση της αφαίρεσης βαθμών μάλιστα, η εφαρμογή θα μπορούσε να συμβεί αναδρομικά και θα άνοιγε ακόμα ένα εφιαλτικό σενάριο για τη Σίτι: Να τιμωρηθεί δηλαδή με αφαίρεση τίτλων που κατέκτησε στο παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πως πίσω στο 2023, ο Τζέιμς Χιλ, ειδικός σε ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό, είχε τονίσει στο «Athletic» για την περίπτωση της Σίτι πως «θα περίμενα εάν επιβληθεί αφαίρεση βαθμών, αυτή θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής. Γενικά, δεν αρέσει στις επιτροπές να αποφασίζουν για την κατάκτηση τίτλων μέσω μιας δικαστικής διαδικασίας».

Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα βήματα των Citizens είναι περιορισμένα. Οι Πολίτες έχουν ξεκαθαρίσει πως πρόκειται να ασκήσουν έφεση για να αλλάξουν την απόφαση, όμως η μοίρα πλέον δεν βρίσκεται τελείως στα χέρια τους. Και το σίγουρο είναι πως το πρωτόδικο πόρισμα δεν τους επιτρέπει να αγναντεύουν το μέλλον με αισιοδοξία...