Μάντσεστερ Σίτι: Αυτές είναι οι κατηγορίες που τη βαραίνουν
Σε δεινή θέση έχει βρεθεί η Μάντσεστερ Σίτι, που βρέθηκε ένοχη για... 114 από τις 115 κατηγορίες που τη βάραιναν αναφορικά με σοβαρές οικονομικές ατασθαλίες από το 2009 έως το 2023. Οι Πολίτες αναμένεται να προχωρήσουν σε έφεση ωστόσο είναι σαφές ότι το μέλλον του συλλόγου δεν προβλέπεται καθόλου ευοίωνο, με τις πιθανές τιμωρίες να περιλαμβάνουν από πρόστιμα και αφαίρεση τίτλων έως... υποβιβασμό από την Premier League.
Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η μία κατηγορία για την οποία η αγγλική ομάδα αθωώθηκε, ωστόσο αξίζει να υπενθυμιστεί πως το σύνολο των κατηγοριών χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:
- 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών οικονομικών στοιχείων για την περίοδο 2009-10 έως 2017-18
- 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβών στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές παικτών και προπονητών για την περίοδο 2009-10 έως 2017-18
- 5 περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών της UEFA, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Financial Fair Play (FFP), για την περίοδο 2013-14 έως 2017-18
- 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών της Premier League για την Κερδοφορία και τη Βιωσιμότητα (PSR), για την περίοδο 2015-16 έως 2017-18
- 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League, από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2023
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