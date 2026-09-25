Δείτε επ' ακριβώς ποιες είναι οι κατηγορίες που έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σε δεινή θέση έχει βρεθεί η Μάντσεστερ Σίτι, που βρέθηκε ένοχη για... 114 από τις 115 κατηγορίες που τη βάραιναν αναφορικά με σοβαρές οικονομικές ατασθαλίες από το 2009 έως το 2023. Οι Πολίτες αναμένεται να προχωρήσουν σε έφεση ωστόσο είναι σαφές ότι το μέλλον του συλλόγου δεν προβλέπεται καθόλου ευοίωνο, με τις πιθανές τιμωρίες να περιλαμβάνουν από πρόστιμα και αφαίρεση τίτλων έως... υποβιβασμό από την Premier League.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η μία κατηγορία για την οποία η αγγλική ομάδα αθωώθηκε, ωστόσο αξίζει να υπενθυμιστεί πως το σύνολο των κατηγοριών χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω: