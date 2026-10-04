Τεράστιο σάλο προκαλεί στην Premier League η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, με τους συλλόγους διχασμένους και σενάρια ακόμη και αποβολής από το πρωτάθλημα.

Η απόφαση που έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι έχει προκαλέσει... σεισμό στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι αντίπαλοί της εμφανίζονται σοκαρισμένοι τόσο από το εύρος της υπόθεσης όσο και από την επιθετική στάση που εξακολουθεί να κρατά ο σύλλογος. Ορισμένοι ζητούν εξοντωτική τιμωρία, ακόμη και αποβολή από την Premier League, την ώρα που άλλοι φοβούνται ότι μια τόσο ακραία απόφαση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Την περασμένη εβδομάδα, στα γραφεία των συλλόγων της Premier League υπήρξε έντονη κινητοποίηση. Η Σίτι κρίθηκε ένοχη για εικονικές συμφωνίες χορηγίας και για απόκρυψη παράνομης χρηματοδότησης άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών σε μια περίοδο κατά την οποία κατέκτησε το ένα τρόπαιο μετά το άλλο. Η υπόθεση θεωρείται από στελέχη του αγγλικού ποδοσφαίρου ότι έπληξε σε τεράστια κλίμακα την αξιοπιστία τόσο της Premier League όσο και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ποια μπορεί να είναι η τιμωρία της Σίτι;

Η Premier League και η Μάντσεστερ Σίτι θα καταθέσουν τις θέσεις τους ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα αποφασίσει την ποινή σε ξεχωριστή διαδικασία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για μια απόφαση χωρίς προηγούμενο. Και γι' αυτό οι υπόλοιποι 19 σύλλογοι της Premier League δεν προσπαθούν μόνο να κατανοήσουν όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως να υπολογίσουν τι μπορεί να ακολουθήσει και τι σημαίνουν όλα αυτά για την ακεραιότητα του πρωταθλήματος. Στο παρασκήνιο επικρατούν οργή, σύγχυση, ακόμη και - σε ορισμένες περιπτώσεις - κάποια συμπάθεια. Κυριαρχεί όμως η αίσθηση ότι η Premier League άφησε αυτή την υπόθεση να δηλητηριάζει το πρωτάθλημα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα έφτασε η στιγμή του λογαριασμού. Η λίγκα κέρδισε τη δικαστική μάχη. Ταυτόχρονα, όμως, έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της.



Από αποβολή μέχρι αφαίρεση 200 βαθμών

Οι συζητήσεις στους συλλόγους καλύπτουν πλέον κάθε πιθανό σενάριο. Υπάρχουν παράγοντες που ζητούν την αποβολή της Μάντσεστερ Σίτι όχι μόνο από την Premier League, αλλά ακόμη και τον αποκλεισμό της από την EFL. Άλλοι εξετάζουν ένα πρωτοφανές σενάριο αφαίρεσης έως και 200 βαθμών, κατανεμημένων σε περισσότερες από μία σεζόν. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ανησυχίες για το αν η Σίτι θα μπορέσει να εκπληρώσει μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις προς άλλους συλλόγους, αλλά και φόβοι ότι ενδεχόμενη αποβολή της μπορεί να αναζωπυρώσει το σχέδιο δημιουργίας της European Super League. Υπάρχει μάλιστα και η αντίθετη άποψη: ότι η Premier League είναι εμπορικά ισχυρότερη με τη Μάντσεστερ Σίτι στις τάξεις της και πως η απομάκρυνσή της θα μπορούσε να πλήξει το παγκόσμιο κύρος του πρωταθλήματος.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σύλλογοι, προπονητές και ποδοσφαιριστές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να στραφούν νομικά εναντίον της Σίτι για απώλεια εσόδων. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι χρόνια δικαστικών συγκρούσεων.



Σοκ για τη στάση της Σίτι

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία είναι η συμπεριφορά της ίδιας της Μάντσεστερ Σίτι. Παρά την ετυμηγορία, ο σύλλογος εξακολουθεί να απορρίπτει τις κατηγορίες και κατέθεσε, όπως αναμενόταν, έφεση πριν από τη διαδικασία επιβολής της ποινής. Η Σίτι υποστηρίζει ότι η απόφαση περιλαμβάνει σοβαρά λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και θεωρεί ότι η ετυμηγορία δεν μπορεί να σταθεί. Η επιθετικότητα αυτής της αντίδρασης προκάλεσε έκπληξη στους υπόλοιπους συλλόγους. Όπως ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος ομάδας της Premier League, προκαλεί εντύπωση ότι η Σίτι, ακόμη και σε αυτό το στάδιο, δεν επιχειρεί να αλλάξει στάση και να ακολουθήσει μια περισσότερο συμβιβαστική γραμμή.

Οι γραμμές της σύγκρουσης έχουν πλέον χαραχθεί. Και αυτό εξηγεί γιατί οι σύλλογοι έχουν επιστρατεύσει ολόκληρες στρατιές νομικών. Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για όλες πλην μίας από τις 115 κατηγορίες που αντιμετώπιζε για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, καθώς και για μη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αυστηρότητα της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε στην απόφαση. Η επιτροπή ανέφερε ότι μάρτυρες παρείχαν για λογαριασμό της Σίτι στοιχεία που γνώριζαν ότι δεν ήταν αληθή και, συνεπώς, ενήργησαν ανέντιμα. Για τους νομικούς που παρακολουθούν την υπόθεση, πρόκειται για εξαιρετικά βαριά διατύπωση.

«Η μεγαλύτερη αθλητική ιστορία της ζωής μου»

Η οργή στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων είναι διάχυτη. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος χαρακτήρισε την υπόθεση «τη μεγαλύτερη αθλητική ιστορία της ζωής μου», ενώ άλλο την παρομοίασε με το σκάνδαλο ντόπινγκ του Λανς Άρμστρονγκ στην ποδηλασία. Η έκφραση «οικονομικό ντόπινγκ» επέστρεψε δυναμικά στη συζήτηση.

Κάποιοι θεωρούν μάλιστα ότι, όπως στην περίπτωση Άρμστρονγκ δεν τιμωρήθηκε μόνο ο αθλητής αλλά ολόκληρος ο μηχανισμός γύρω του, έτσι και στην περίπτωση της Σίτι θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για ιδιοκτήτες και διοικητικά στελέχη. Υπάρχουν ακόμη και φωνές που ζητούν υποχρεωτική πώληση του συλλόγου από τους σημερινούς ιδιοκτήτες του, αν και προς το παρόν ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο.

Η υπόθεση μπορεί να τραβήξει για χρόνια

Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι η εκδίκαση της έφεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 εβδομάδες από την κατάθεσή της και η απόφαση να ανακοινωθεί το αργότερο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Νομικοί, ωστόσο, εκτιμούν ότι λόγω του τεράστιου όγκου της υπόθεσης η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί τρεις έως τέσσερις μήνες. Και ίσως αυτό να είναι μόνο η αρχή. Υπάρχει το ενδεχόμενο η Σίτι να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οριστική επίλυση της διαφοράς θα μπορούσε να καθυστερήσει ακόμη και για χρόνια. Για την Premier League, αυτό αποτελεί εφιαλτικό σενάριο.

Το ίδιο και το οικονομικό κόστος, καθώς οι συνολικοί νομικοί λογαριασμοί ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια λίρες, επιβαρύνοντας τους συλλόγους.

Το σενάριο των 160 έως 200 βαθμών

Η ακεραιότητα του πρωταθλήματος θεωρείται πλέον άμεσα συνδεδεμένη με το μέγεθος της τιμωρίας. Σύμφωνα με μία νομική προσέγγιση, αν εφαρμοζόταν στη Σίτι αντίστοιχη αναλογία ποινής με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στις υποθέσεις της Έβερτον και της Νότιγχαμ Φόρεστ, η αφαίρεση θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει τους 160 έως 200 βαθμούς. Ένας τέτοιος αριθμός είναι πρακτικά αδύνατο να αφαιρεθεί μέσα σε μία αγωνιστική περίοδο, καθώς το απόλυτο μέγιστο που μπορεί να συγκεντρώσει μια ομάδα σε 38 παιχνίδια είναι 114 βαθμοί. Γι' αυτό εξετάζεται θεωρητικά ακόμη και η κατανομή της ποινής σε περισσότερες σεζόν. Το προηγούμενο της Έβερτον έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν κρίθηκε ότι είχε παραβιάσει τους κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας κατά 19,5 εκατομμύρια λίρες, τιμωρήθηκε αρχικά με αφαίρεση δέκα βαθμών, η οποία μειώθηκε σε έξι μετά την έφεση.

Έρχονται αγωγές από ομάδες και παίκτες;

Και μετά υπάρχει το μεγαλύτερο κουβάρι όλων: Τι συμβαίνει με τους συλλόγους που ενδεχομένως έχασαν πρωταθλήματα, κύπελλα, ευρωπαϊκές θέσεις, χρηματικά έπαθλα ή ακόμη και τη θέση τους στην Premier League; Ορισμένοι είχαν ζητήσει νομικές συμβουλές ακόμη και πριν από την ανακοίνωση της απόφασης. Εξετάστηκε ακόμη και η πιθανότητα συντονισμένης αγωγής πολλών συλλόγων εναντίον της Σίτι, αν και αυτό το σενάριο δεν θεωρείται σήμερα το πιθανότερο.

Υπάρχουν επίσης προπονητές που έχασαν τη δουλειά τους μετά από ήττες απέναντι στη Σίτι.

Ακόμη και ποδοσφαιριστές ή εκπρόσωποί τους έχουν ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρους, διερευνώντας αν μπορούν στο μέλλον να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για χαμένα έσοδα. Θεωρητικά, η συζήτηση μπορεί να φτάσει ακόμη και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι – νυν και πρώην. Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, με όσους κατέκτησαν μετάλλια και τίτλους που τώρα τίθενται υπό αμφισβήτηση; Ο οικονομικός φόβος των άλλων συλλόγων Υπάρχει όμως και μια πολύ πιο άμεση ανησυχία. Θα μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να πληρώσει όσα χρωστά σε άλλους συλλόγους; Τα ποσά των μεταγραφών συνήθως δεν εξοφλούνται εφάπαξ, αλλά σε δόσεις που απλώνονται στα χρόνια των συμβολαίων. Αν μια βαριά ποινή στερήσει από τη Σίτι έσοδα της Premier League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητά της να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις.

Και τότε το πρόβλημα δεν θα αφορά μόνο τη Σίτι. Θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική αγορά. Στις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους, οι μεταγραφικές οφειλές της Σίτι ανέρχονταν σε 423 εκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων τα 170 εκατομμύρια έπρεπε να καταβληθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Από την άλλη, ο σύλλογος είχε να εισπράξει 95 εκατομμύρια από άλλες ομάδες. Και έκτοτε οι υποχρεώσεις είναι πιθανό να έχουν αυξηθεί λόγω των σημαντικών επενδύσεων στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο φόβος της European Super League

Παραδόξως, δεν θέλουν όλοι οι σύλλογοι την αποβολή της Μάντσεστερ Σίτι. Ορισμένοι φοβούνται ότι χωρίς τη Σίτι η Premier League θα χάσει μέρος της εμπορικής της δύναμης και της παγκόσμιας απήχησής της. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη μεγαλύτερος φόβος. Η European Super League. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η Μάντσεστερ Σίτι είχε βρεθεί ανάμεσα στους συλλόγους που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη νέα κλειστή ευρωπαϊκή διοργάνωση, προτού η τεράστια αντίδραση των φιλάθλων οδηγήσει στην κατάρρευση του εγχειρήματος. Αν όμως η Σίτι αποβληθεί από την Premier League, οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές. Η αντίσταση των οπαδών απέναντι σε μια πιθανή επιστροφή στο σχέδιο της Super League θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερη. Γι' αυτό και, αντί για ανακούφιση μετά την πολυαναμενόμενη ετυμηγορία, στους συλλόγους της Premier League επικρατεί κυρίως αβεβαιότητα.