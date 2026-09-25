Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για παραβίαση 114 οικονομικών παραβιάσεων και οι τιμωρίες από τις κινδυνεύει θα μπορούσαν να αποβούν εξοντωτικές για το κλαμπ!

Πόρισμα - κόλαφο αποκάλυψε το «Athletic» για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβιάσεις από ανεξάρτητο panel της Premier League. Οι Citizens πλέον βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και αναμένουν την ετυμηγορία γύρω από τις κυρώσεις που θα θα επιβληθούν, αν και δεν προτίθενται να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια.

Σε πρώτη φάση το «Athletic» συμπληρώνει πως η επόμενη κίνηση των Citizens είναι να κάνουν έφεση κατά της απόφασης, αλλά σε περίπτωση που κι εκείνη πέσει στο κενό, τότε θα βρεθούν ενώπιων των συνεπειών. Ποιες είναι όμως οι ποινές από τις οποίες κινδυνεύει ο σύλλογος;

Προς το παρόν η αρμόδια επιτροπή της Premier League δεν έχει καταλήξει στις τιμωρίες που θα επιβληθούν στον σύλλογο, οπότε όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο των κανονισμών του πρωταθλήματος, οι αρμόδιοι μπορούν να εξετάσουν μια σειρά από πιθανές ποινές, οι οποίες κυμαίνονται παρακάτω:

Επίπληξη

Χρηματικό πρόστιμο

Αφαίρεση βαθμών

Αποκλεισμός από την Premier League

Σε περίπτωση μάλιστα που υπάρξει και αφαίρεση βαθμών, η εφαρμογή της μπορεί να συμβεί αναδρομικά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια τίτλων που έχουν κατακτηθεί στο παρελθόν!