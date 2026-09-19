Μπάμπης Κωστούλας και Πασκάλ Γκρος οδηγούν την Μπράιτον από επιτυχία σε επιτυχία.

Ο ένας, είναι γεννημένος το 2007. Ο άλλος, το 1991. Μαζί, οδηγούν στην Μπράιτον σε νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας ένα απροσδόκητο δίδυμο-φωτιά για τους Γλάρους! Ο λόγος για τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Πασκάλ Γκρος, που πραγματοποιούν εκρηκτικό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούν τα σημεία αναφοράς του αγγλικού συλλόγου μέχρι τώρα.

Από ένα γκολ και μία ασίστ μέτρησαν ο Έλληνας φορ και ο Γερμανός χαφ στον θρίαμβο επί της Άρσεναλ, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα τέσσερα τέρματα φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και να μοιράζονται την κορυφή της λίστας των σκόρερ της Μπράιτον. Στις ασίστ, ο μπαρουτοκαπνισμένος μέσος υπερτερεί κατά μίας του Μπαμπίνιο, έχοντας τέσσερις έναντι τριών, με τον νεαρό φορ να μοιράζεται τη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με τον Μαξίμ Ντε Κάιπερ.