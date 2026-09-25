Το «Athletic» αποκαλύπτει πως ομάδες της Premier League ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τη νομική οδό εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι και να ζητήσουν αποζημιώσεις μετά το πόρισμα.

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Μάντσεστερ Σίτι! Το «Athletic» αποκάλυψε το απόγευμα της Παρασκευής (25/9) πως η ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή έκρινε ένοχη την ομάδα για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση για τις ποινές που θα επιβληθούν.

Οι Citizens από την πλευρά τους ξεκαθάρισαν πως θα ασκήσουν έφεση για να δικαιωθούν, όμως την ίδια ώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερα που ανοίγουν από τους ανταγωνιστές τους.

Το «Athletic» άλλωστε προσθέτει πως αρκετές ομάδες της Premier League σκοπεύουν να κινηθούν νομικά εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να διεκδικήσουν οικονομικές αποζημιώσεις, με τα νομικά επιτελεία αρκετών συλλόγων να παραμένουν υπ΄ατμόν ώστε να περάσουν σε επίσημες ενέργειες.

Αρκετές ομάδες της Premier στηρίζουν το αίτημά τους πάνω στην υπόθεση της Έβερτον, η οποία κλήθηκε να καταβάλει 35 εκατομμύρια λίρες στη Μπέρνλι, αφού διαπιστώθηκε ότι η παραβίαση των Κανόνων Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας (PSR) της Premier League για τη σεζόν 2021-22 της είχε προσφέρει σημαντικό αγωνιστικό πλεονέκτημα.

Εκείνη την εποχή η συγκεκριμένη απόφαση θεωρήθηκε ως ένα πιθανό σημείο καμπής και ένα δεδικασμένο που μπορεί να προσφέρει νομικό πάτημα στις υπόλοιπες ομάδες της Premier League ώστε να διεκδικήσουν μεγάλα ποσά σε αποζημιώσεις από τη Μάντσεστερ Σίτι.