Με γκολ και ασίστ του Κωστούλα, η Μπράιτον καθάρισε με 3-0 την Άρσεναλ. Πρώτη ήττα για τη Χαλ, 2-1 από τη Νιούκαστλ, με τον Τζολάκη να πιάνει πέναλτι.

Όσα γκολ δεν είχε δεχτεί συνολικά στην εφετινή Premier League η Άρσεναλ, τα δέχτηκε στο Μπράιτον, όπου η τοπική ομάδα, με τον τρομερό Μπάμπη Κωστούλα να έχει γκολ και ασίστ, πάτησε με 3-0 τους Κανονιέρηδες! Βασικός για τους πρωταθλητές ο Χρήστος Τζόλης, που δεν κατάφερε να ξεχωρίσει σε ένα κάκιστο απόγευμα για την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχτηκε ονειρικά για τους Γλάρους, με τον Γκρος να ανοίγει το σκορ με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή στο 31ο λεπτό, έχοντας πάρει την μπάλα από τον Κωστούλα. Στο 45' δε, ο Έλληνας φορ πέρασε στον ρόλο του εκτελεστή και με καταπληκτικό μακρινό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του!

Θα περίμενε κανείς ότι οι Κανονιέρηδες θα έμπαιναν στο δεύτερο μέρος με μεγαλύτερη ορμητικότητα προκειμένου να μπουν ξανά στο ματς, εντούτοις οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έφτασαν ξανά στο γκολ, με τον Αντρές να σκοράρει με κεφαλιά στο 57' και να τελειώνει ουσιαστικά το ματς από νωρίς. Ακολούθησαν καλές στιγμές τόσο για το 4-0, όσο και για το 3-1, με το σκορ εντούτοις να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη και την Άρσεναλ να υποπίπτει σε μία βαριά ήττα.

Πρώτη ήττα για Χαλ, έπιασε πέναλτι ο Τζολάκης

Την πρώτη της φετινή ήττα υπέστη η Χαλ, που έχασε 2-1 εκτός έδρας από τη Νιούκαστλ. Οι Καρακάξες έκαναν εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων από νωρίς, με τον Γουίλοκ να ανοίγει το σκορ στο τρίτο μόλις λεπτό και τον Χολ να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων μόλις στο 7'. Η Νιούκαστλ είχε την ευκαιρία και για τρίτο τέρμα πριν την ανάπαυλα, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Γουϊσά στο 45+2', κρατώντας το 2-0. Οι Τίγρεις κατόρθωσαν να μπουν ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα στο 67', με τον Τσο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή. Ακολούθησαν περαιτέρω αξιόλογες στιγμές, εντούτοις οι νεοφώτιστοι δεν απέφυγαν την ήττα.

Λύγισε την Ίπσουιτς η Έβερτον

Την δεύτερη φετινή της νίκη στην Premier League πανηγύρισε η Έβερτον, επικρατώντας 1-0 της Ίπσουιτς εντός έδρας και αφήνοντας έτσι πίσω της τις τρεις διαδοχικές ισοπαλίες. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε νωρίς και με αρκετά ιδιαίτερο τρόπο. Ο Ταρκόφσκι δοκίμασε το σουτ από μακριά, ο Γουόλτον προσπάθησε να απομακρύνει, όμως ο Μπαρί μπήκε στην πορεία της μπάλας και με το στήθος του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα του Μόγιες είχε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, με τον Μπαρί να φτάνει κοντά στο 2-0, ενώ στο 58’ βρήκε ξανά δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η Ίπσουιτς, που έπαιζε με δέκα από το 67' λόγω αποβολής του Φατάγου, επέστρεψε έτσι στις ήττες μετά το 3-2 επί της Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη εβδομάδα.