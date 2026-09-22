Άρσεναλ και Μικέλ Αρτέτα έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο, με το «Athletic» να αποκαλύπτει πως ο Ισπανός τεχνικός θα παραμείνει στο Λονδίνο και μετά το 2027.

Η Άρσεναλ παραδίδει τα κλειδιά της ομάδας στον «αρχιτέκτονα» που την επανέφερε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου! Μετά από δεκαετίες υπομονής, ο Μικέλ Αρτέτα κατάφερε να οδηγήσει και πάλι τους Gunners στην κατάκτηση της Premier League το 2026 και να τους στέψει πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο Ισπανός τεχνικός δεσμεύτηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Λονδρέζους με αυξημένες αποδοχές, το οποίο θα τον κρατήσει στην αγγλική πρωτεύουσα και μετά το καλοκαίρι του 2026.

Αν και στο ρεπορτάζ δεν αναφέρεται η ακριβής διάρκεια της συμφωνίας, αυτό που μετράει είναι πως οι δυο πλευρές κατάφεραν να δώσουν από νωρίς τα χέρια για να συνεχίσουν μαζί την κοινή τους πορεία, αποφεύγοντας να μετατρέψουν σε... θρίλερ τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις πριν από το φινάλε της σεζόν.

Για την Άρσεναλ, η επέκταση της συνεργασίας της με τον Αρτέτα έμοιαζε με μονόδρομο, μιας και ο Ισπανός έχει εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία της. Κατάφερε άλλωστε να την επαναφέρει στην κορυφή για πρώτη φορά από το 2004, ενώ την οδήγησε μόλις για δεύτερη φορά σε τελικό Champions League, όπου ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την Παρί.

Μαζί με τον Αρτέτα αναμένεται να υπογράψουν και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού του επιτελείου, καθώς βρίσκονται ήδη σε επαφές με το κλαμπ για νέα deals.