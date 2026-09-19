Κωστούλας: Το φανταστικό πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Άρσεναλ
Σε προσωπική υπόθεση έχει μετατρέψει ο Μπαμπής Κωστούλας την αναμέτρηση της Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ, αφού μετά το γκολ που «σέρβιρε» στον Γκρος έγραψε και το 2-0 για τους Γλάρους στο 45'.
Ο άκρως παραγωγικός Κωστούλας πήρε πάλι το «όπλο» του και με απίθανο μακρινό σουτ ο Έλληνας φορ νίκησε τον Ράγια και έγραψε το 2-0 για τους Γλάρους κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη για το τέταρτο γκολ του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Μάλιστα ο τηλεοπτικός φακός έχει πιάσει τον σκόρερ στους πανηγυρισμούς να πιάνει το αυτί του λέγοντας «εγώ σας γ@@@».
Δείτε το γκολ:
🚨 Charalampos Kostoulas doubles the lead
🏴 Brighton 2-0 Arsenalpic.twitter.com/u2beN35Vdk— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 19, 2026
t.co
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