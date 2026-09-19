Μετά την ασίστ που έβγαλε ο Κωστούλας για το πρώτο γκολ της Μπράιτον, ο Έλληνας φορ έβαλε γκολάρα για το 2-0 των Γλάρων.

Σε προσωπική υπόθεση έχει μετατρέψει ο Μπαμπής Κωστούλας την αναμέτρηση της Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ, αφού μετά το γκολ που «σέρβιρε» στον Γκρος έγραψε και το 2-0 για τους Γλάρους στο 45'.

Ο άκρως παραγωγικός Κωστούλας πήρε πάλι το «όπλο» του και με απίθανο μακρινό σουτ ο Έλληνας φορ νίκησε τον Ράγια και έγραψε το 2-0 για τους Γλάρους κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη για το τέταρτο γκολ του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μάλιστα ο τηλεοπτικός φακός έχει πιάσει τον σκόρερ στους πανηγυρισμούς να πιάνει το αυτί του λέγοντας «εγώ σας γ@@@».

Δείτε το γκολ:

🚨 Charalampos Kostoulas doubles the lead



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton 2-0 Arsenalpic.twitter.com/u2beN35Vdk September 19, 2026

t.co