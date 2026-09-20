Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε γκολάρα και είχε και ασίστ κόντρα στην Άρσεναλ (3-0) και ήδη έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα, ξεπερνώντας τα περσινά του στατιστικά.

Γίνεται με μόλις 8 παιχνίδια στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, να ξεπεράσεις τα νούμερα που είχες σε 27 την περασμένη σεζόν; Φυσικά, αν είσαι ο Μπάμπης Κωστούλας!

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη της Μπράιτον με 3-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, αφού είχε γκολ και ασίστ στον θρίαμβο της ομάδας του Φαμπιάν Χίρτσελερ που... εξέθεσε εκείνη του Μικέλ Αρτέτα.

Με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού σημείωσε το 2-0 στο 45', ενώ νωρίτερα είχε...σερβίρει το 1-0 στον Γκρος. Έφτασε έτσι τα 4 γκολ και 2 ασίστ στους 8 αγώνες που έχει παίξει μέχρι στιγμής στη σεζόν. Ενεργή συμμετοχή δηλαδή σε 6 «τεμάχια» των Γλάρων.

Οι αντίστοιχοι αριθμοί του πέρυσι, στην παρθενική του σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο ήταν 3 γκολ και μια ασίστ, κάτι που μας λέει πως ήδη έχει ξεπεράσει τον εαυτό του! Παίζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και... περισσότερο, αφού προς ώρας έχει 519 αγωνιστικά λεπτά, όταν σε ολόκήρη την περασμένη περίοδο είχε 532!