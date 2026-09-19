Νιούκαστλ - Χαλ: Απέκρουσε πέναλτι του Γουϊσά ο Τζολάκης
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Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε το πρώτο του πέναλτι στην Premier League, σταματώντας τον Γουϊσά της Νιούκαστλ.
Μπορεί το ματς να μην ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Χαλ, που δέχτηκε δύο τέρματα από τη Νιούκαστλ στο πρώτο δεκάλεπτο, εντούτοις τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να αποτρέπει το 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν απέκρουσε πέναλτι του Γουϊσά.
Tzolakis 🙌 #hcafc pic.twitter.com/DMt7EK6GDN— Carl (@Carlwilks2011) September 19, 2026
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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