Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε το πρώτο του πέναλτι στην Premier League, σταματώντας τον Γουϊσά της Νιούκαστλ.

Μπορεί το ματς να μην ξεκίνησε καθόλου καλά για τη Χαλ, που δέχτηκε δύο τέρματα από τη Νιούκαστλ στο πρώτο δεκάλεπτο, εντούτοις τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να αποτρέπει το 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν απέκρουσε πέναλτι του Γουϊσά.