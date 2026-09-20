Αρτέτα: «Η Μπράιτον άξιζε τη νίκη, αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμάς»

Ως μάθημα χαρακτήρισε ο Αρτέτα την ήττα από τη Μπράιτον (3-0) του... επιδραστικού Κωστούλα.

Η Άρσεναλ ήταν κατώτερη και έχασε στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τη Μπράιτον (3-0). Με τον... δικός μας Μπάμπη Κωστούλα να κάνει απίθανο ματς και να σκοράρει για το δεύτερο γκολ των Γλάρων, αφού είχε «σερβίρει» νωρίτερα τον Γκρος.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πίεση των γηπεδούχων, κάτι που παραδέχτηκε και ο Μικέλ Αρτέτα μετά την πρώτη ήττα της σεζόν για τους Gunners.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός τεχνικός μεταξύ άλλων ανέφερε αρχικά: «Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος. Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να συγχαρούμε την Μπράιτον για τη νίκη. Νομίζω ότι την άξιζε, ήταν η καλύτερη ομάδα. Από την πλευρά μας, υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνεις στο ποδόσφαιρο, ειδικά στην Premier League, και εμείς ήμασταν πολύ μακριά από αυτά.Δεν κερδίσαμε την πρώτη μονομαχία, ούτε τη δεύτερη μπάλα, και αυτό επηρέασε το παιχνίδι, ειδικά απέναντι στον πολύ άμεσο τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν. Επιπλέον, ειδικά στο δικό μας μισό του γηπέδου, δεν τηρήσαμε καμία από τις αρχές που έχουμε στο παιχνίδι μας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ένας εναντίον ενός.Συνολικά, λοιπόν, η Μπράιτον άξιζε τη νίκη και για εμάς αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα».

Όσον αφορά την εμφάνιση ήταν διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια: «Πρώτα απ’ όλα, επειδή η Μπράιτον ήταν πραγματικά πολύ καλή. Είχε μεγαλύτερη ένταση και καλύτερο συγχρονισμό. Υπάρχουν πολλές στιγμές όπου η μπάλα είναι 50-50 και αλλάζει κατοχή, και τις περισσότερες φορές κατέληγε σε εκείνους. Μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα και μας άνοιξαν με έναν πολύ δύσκολο τρόπο. Είναι κάτι από το οποίο πρέπει να μάθουμε. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί όσα έχει κάνει αυτή η ομάδα και όσα έχουν κάνει τα παιδιά τις τελευταίες έξι ή επτά εβδομάδες από τότε που επέστρεψαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με 18 παίκτες να επιστρέφουν, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκριθήκαμε και ο αριθμός των αγώνων που κερδίσαμε ήταν αξιοσημείωτος. Όμως αυτό το παιχνίδι αποτελεί ένα μεγάλο μάθημα για το τι χρειάζεται για να κερδίζεις σε αυτό το επίπεδο».

Τέλος αν σκέφτηκε να κάνει αλλαγές στο ημίχρονο:«Το σκέφτηκα, αλλά πίστευα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να το κάνω, με δεδομένα όσα θέλαμε να αλλάξουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή ήταν η απόφαση που πήρα».