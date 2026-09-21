Η Marca αφιέρωσε άρθρο της στον Μπάμπη Κωστούλα, βαφτίζοντάς τον ως «Babistuta», μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Δυναμικό ξεκίνημα έχει κάνει στην τρέχουσα σεζόν ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον Έλληνα άσο να υπογράφει την σπουδαία νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, σκοράροντας και δίνοντας ασίστ.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύτερα νούμερα συγκριτικά με πέρσι (παρθενική σεζόν στην Αγγλία), αφού μετράει 4 γκολ και 2 ασίστ, έναντι 3 και 1 αντίστοιχα που είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Έχει κάνει λοιπόν, όχι μόνο τους Άγγλους, αλλά και τους... Ισπανούς να παραμιλούν, με τη Marca να του αφιερώνει άρθρο και μάλιστα να τον βαφτίζει «Babistuta», σε παραλλαγή του σπουδαίου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.

Μάλιστα, στο εν λόγω κείμενο γίνεται αναφορά στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που τον έχει χαρακτηρίσει «τέρας της φύσης», ενώ το άρθρο κλείνει με την επική φράση... «Ο Babistuta έχει πάρει φόρα».