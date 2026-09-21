Κωστούλας: Η Marca τον βάφτισε «Babistuta»
Δυναμικό ξεκίνημα έχει κάνει στην τρέχουσα σεζόν ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον Έλληνα άσο να υπογράφει την σπουδαία νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ, σκοράροντας και δίνοντας ασίστ.
Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει ήδη καλύτερα νούμερα συγκριτικά με πέρσι (παρθενική σεζόν στην Αγγλία), αφού μετράει 4 γκολ και 2 ασίστ, έναντι 3 και 1 αντίστοιχα που είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.
Έχει κάνει λοιπόν, όχι μόνο τους Άγγλους, αλλά και τους... Ισπανούς να παραμιλούν, με τη Marca να του αφιερώνει άρθρο και μάλιστα να τον βαφτίζει «Babistuta», σε παραλλαγή του σπουδαίου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.
Μάλιστα, στο εν λόγω κείμενο γίνεται αναφορά στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που τον έχει χαρακτηρίσει «τέρας της φύσης», ενώ το άρθρο κλείνει με την επική φράση... «Ο Babistuta έχει πάρει φόρα».
After receiving possession from Gomez around 25 yards from goal, kostoulas thumps a powerful shot past Raya and Into the bottom-left corner!— utdzaire🇨🇩 (@utdZaiire) September 19, 2026
pic.twitter.com/GwCcvHxQHJ
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