Ο Γκάμπριελ θεωρείται ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αίτημα αποχώρησηγς

Πάγωσαν στο «Ολντ Τράφορντ» με την απαίτηση του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να μείνει ελεύθερος, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στο εσωτερικό του συλλόγου. Ο 15χρονος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας και ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλο σταρ τα επόμενα χρόνια. Την περασμένη σεζόν έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει κατακτήσει το βραβείο «Τζίμι Μέρφι» για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, ενώ αναδείχθηκε επίσης κορυφαίος του πρωταθλήματος U18 της Premier League.

Ωστόσο, ο Γκάμπριελ κατέθεσε αίτημα διαγραφής από τα μητρώα του συλλόγου, ζητώντας ουσιαστικά να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του, γεγονός που δείχνει ότι βλέπει πλέον το μέλλον του μακριά από το «Ολντ Τράφορντ».

Η Γιουνάιτεντ δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημά του και θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να αλλάξει η κατάσταση. Υπήρχε μάλιστα σχεδιασμός ώστε ο Γκάμπριελ να συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα του League Cup απέναντι στην Μπράιτον την Τετάρτη. Ο νεαρός, όμως, ενημέρωσε τον σύλλογο ότι επιθυμεί να αποχωρήσει και όχι να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Ένας από τους παράγοντες που φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο στην απόφασή του ήταν οι περιορισμένες ευκαιρίες που πήρε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο Γκάμπριελ αγωνίστηκε μόλις οκτώ λεπτά ως αλλαγή, σε ρόλο σέντερ φορ, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 15χρονος, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ ή ως επιτελικός μέσος, πέτυχε χατ τρικ απέναντι στη Σαμπάχ στο Youth League της UEFA την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας ποδοσφαιριστές δύο ή τρία χρόνια μεγαλύτερούς του, και βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Αρκετοί από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, μεταξύ των οποίων η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν. Ο Γκάμπριελ είχε επίσης τη δυνατότητα να υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στη Γιουνάιτεντ, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις σχετικά με την πορεία που θα ακολουθούσε προς την πρώτη ομάδα.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έναν σύλλογο που παραδοσιακά φημίζεται για την ανάδειξη ποδοσφαιριστών μέσα από τις ακαδημίες του. Ο Γκάμπριελ εντάχθηκε στη Γιουνάιτεντ σε ηλικία εννέα ετών και εδώ και πολύ καιρό αντιμετωπίζεται ως ένας μελλοντικός ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας, με τις δυνατότητές του να θεωρούνται τέτοιες που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με τη Μάντσεστερ στο Κύπελλο Νέων Αγγλίας και παράλληλα ο νεότερος που έχει σκοράρει στη διοργάνωση με τη φανέλα της, όταν αγωνίστηκε στο «Ολντ Τράφορντ» τον περασμένο Δεκέμβριο.

Από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο μέχρι και τη φετινή έχει καταγράψει εντυπωσιακούς αριθμούς στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, μετρά 31 γκολ και έξι ασίστ σε 34 αγώνες, παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζει ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ηλικίας. Την περασμένη χρονιά συναντήθηκε με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ συμμετείχε και σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας, γεγονός που αποτύπωνε ξεκάθαρα πόσο υψηλά τον αξιολογούσαν στη Γιουνάιτεντ.

Το καλοκαίρι, όμως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκτησε από την Τότεναμ τον 18χρονο Τάιναν Τόμπσον, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταγραφής του 16χρονου Άιζακ Κόντε από τη Λίβερπουλ. Και οι δύο αγωνίζονται ως αριστεροί εξτρέμ, δηλαδή στη θέση στην οποία αποδίδει καλύτερα ο Γκάμπριελ.