Το ηχητικό «καίει» το VAR στο γκολ του Χάαλαντ και η Αγγλία συνεχίζει να μιλά για το τέρμα που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ!

Το ηχητικό από την επικοινωνία του VAR στη φάση που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ αποκαλύπτει βήμα προς βήμα πώς οι διαιτητές οδηγήθηκαν στη λανθασμένη κατακύρωση του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, με το οποίο η Σίτι επικράτησε 1-0 της Γιουνάιτεντ. Η συνομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει όχι μόνο όσα εξέτασε το VAR, αλλά κυρίως το κρίσιμο στοιχείο που παρέλειψε να αξιολογήσει. Ο Ματ Ντόναχιου επικεντρώθηκε αρχικά στο εάν ο Χάαλαντ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και, όταν η τεχνολογία έδειξε ότι ο Νορβηγός καλυπτόταν για μόλις τρία εκατοστά, ο έλεγχος στράφηκε στην υπόλοιπη επιθετική φάση.

«Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο είναι οφσάιντ. Ελέγχουμε την απόφαση για οφσάιντ στον Χάαλαντ», ακούγεται αρχικά στο ηχητικό.

Η ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ έδωσε στη συνέχεια την απάντηση: «Σύσταση για κανονική θέση».

Από εκείνο το σημείο ο Ντόναχιου ενημέρωσε τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ ότι ο Χάαλαντ καλυπτόταν, αλλά έπρεπε να εξεταστεί ολόκληρη η επιθετική φάση.

«Εντάξει, είναι σε κανονική θέση. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε ολόκληρη την επιθετική φάση. Μάικλ, ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση, αλλά πρέπει να κάνω τον πλήρη έλεγχο. Περίμενε».

Και κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία του λάθους.

Όταν η εξέταση έφτασε στη συμμετοχή του Έντσο Φερνάντες, ο οποίος είχε κινηθεί από θέση οφσάιντ, το VAR επικεντρώθηκε στο εάν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Εξετάστηκαν μάλιστα διαφορετικές λήψεις της φάσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε έστω και η παραμικρή επαφή.

«Δεν υπάρχει επαφή εκεί, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει. Θέλω κάτι πιο κοντινό. Υπάρχει καθαρό κενό. Δεν την ακουμπάει εκεί, έτσι; Άλλη γωνία», ακούγεται στη συνομιλία.

BREAKING!



VAR’s audio for Erling Haaland’s goal against Manchester United.



What do you think? pic.twitter.com/oc2SGArjjR — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 15, 2026

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο Φερνάντες δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και ο Όλιβερ ενημερώθηκε ότι έπρεπε να ανατρέψει την αρχική του απόφαση.

«Γκολ. Μάικλ, επιβεβαιώνω ότι πρέπει να αλλάξεις την απόφασή σου σε γκολ. Ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση. Τελική απόφαση: γκολ. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε».

Το αποκαλυπτικό στοιχείο του ηχητικού, όμως, βρίσκεται σε αυτό που δεν συζητήθηκε ποτέ. Ο VAR δεν εξέτασε ουσιαστικά εάν ο Φερνάντες, παρότι δεν ακούμπησε την μπάλα, επηρέασε από θέση οφσάιντ την προσπάθεια του Λισάντρο Μαρτίνες. Η προσοχή στράφηκε στην πιθανή επαφή με την μπάλα, χωρίς να αξιολογηθεί πλήρως η επίδρασή του στον αμυντικό της Γιουνάιτεντ.

Το λάθος παραδέχθηκε ανοιχτά και ο επικεφαλής της αγγλικής διαιτησίας, Χάουαρντ Γουέμπ, ο οποίος έκανε λόγο για «περιορισμένη οπτική» από την πλευρά του VAR.

Σύμφωνα με τον Γουέμπ, ο Ντόναχιου επικεντρώθηκε υπερβολικά στον Χάαλαντ και δεν αξιολόγησε συνολικά τη συμμετοχή του Φερνάντες στη φάση. Παράλληλα, ούτε η υπόλοιπη ομάδα του VAR κατάφερε να εντοπίσει εγκαίρως την παράλειψη και να οδηγήσει τον έλεγχο προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η αγγλική διαιτησία αναγνώρισε επισήμως το «λάθος εκτίμησης» και επικοινώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ οι Ντόναχιου και Μπλέικ Άντρομπους τέθηκαν εκτός ορισμών μέχρι μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Το ηχητικό, πάντως, είναι εκείνο που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τι συνέβη. Το VAR βρήκε σωστά ότι ο Χάαλαντ καλυπτόταν για τρία εκατοστά, έψαξε εξονυχιστικά εάν ο Φερνάντες ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν εξέτασε επαρκώς το σημαντικότερο ερώτημα, εάν από θέση οφσάιντ επηρέασε ενεργά τον αντίπαλό του! Το Νησί θα συζητά για καιρό αυτή τη φάση...