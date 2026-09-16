Ο Ραχίμ Στέρλινγκ δήλωσε ένοχος για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, με το βίντεο να σοκάρει.

Ακόμα και με φυλάκιση κινδυνεύει ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για όσα συνέβησαν στις 28 Μαΐου, όταν ο Άγγλος εξτρέμ είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ Σίτι, της Τσέλσι και της Άρσεναλ είχε εντοπιστεί να οδηγεί επικίνδυνα τη Λαμποργκίνι του σε δρόμο του Χάμσαϊρ, πριν συγκρουστεί με μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου.

Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής είχε παραδεχτεί ότι έκανε χρήση του νιτρώδους οξειδίου, γνωστού ως αέριο γέλιου, λέγοντας στους αστυνομικούς πως «έχει πρόβλημα».

Ο Στέρλινγκ βρέθηκε στο δικαστήριο την Τρίτη (15/9) και κατά τη διάρκεια της ακρόασης, που διήρκησε 80 λεπτά, παρουσιάστηκε υλικό από την απερίσκεπτη οδήγηση του παίκτη αλλά και από τη σύλληψή του, με πολλούς οδηγούς να έχουν καταγγείλει πως ο Άγγλος «θα σκοτώσει κάποιον» την ώρα που άλλαζε λωρίδες χωρίς φλας εν μέσω κίνησης.

Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητό του, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έχοντας στην κατοχή του έξι κουτιά αερίου, καθώς και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι. Η απόφαση για την ποινή που θα επιβληθεί στον παίκτη θα γίνει γνωστή στις 25 Νοεμβρίου, με τις πιθανότητες να προκύψει μέχρι και φυλάκιση να είναι υπαρκτές, καθώς η δικαστής ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.