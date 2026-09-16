Στέρλινγκ: Το βίντεο από τη σύλληψή του για χρήση αερίου ενώ οδηγούσε
Ακόμα και με φυλάκιση κινδυνεύει ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για όσα συνέβησαν στις 28 Μαΐου, όταν ο Άγγλος εξτρέμ είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ Σίτι, της Τσέλσι και της Άρσεναλ είχε εντοπιστεί να οδηγεί επικίνδυνα τη Λαμποργκίνι του σε δρόμο του Χάμσαϊρ, πριν συγκρουστεί με μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου.
Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής είχε παραδεχτεί ότι έκανε χρήση του νιτρώδους οξειδίου, γνωστού ως αέριο γέλιου, λέγοντας στους αστυνομικούς πως «έχει πρόβλημα».
Ο Στέρλινγκ βρέθηκε στο δικαστήριο την Τρίτη (15/9) και κατά τη διάρκεια της ακρόασης, που διήρκησε 80 λεπτά, παρουσιάστηκε υλικό από την απερίσκεπτη οδήγηση του παίκτη αλλά και από τη σύλληψή του, με πολλούς οδηγούς να έχουν καταγγείλει πως ο Άγγλος «θα σκοτώσει κάποιον» την ώρα που άλλαζε λωρίδες χωρίς φλας εν μέσω κίνησης.
Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητό του, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έχοντας στην κατοχή του έξι κουτιά αερίου, καθώς και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι. Η απόφαση για την ποινή που θα επιβληθεί στον παίκτη θα γίνει γνωστή στις 25 Νοεμβρίου, με τις πιθανότητες να προκύψει μέχρι και φυλάκιση να είναι υπαρκτές, καθώς η δικαστής ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.
Terrifying @TheSun exclusive footage shows Raheem Sterling inhaling laughing gas at the wheel of his £270k Lambo, then slamming into a barrier in a near-death smash that could have wiped out families on the motorway.— J Stewart (@triffic_stuff_) September 15, 2026
The Sun’s exclusive dashcam footage is damning. Minutes before… pic.twitter.com/SyqAvS63ab
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