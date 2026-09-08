Παρί, Άρσεναλ και μία... έκπληξη: Αυτές είναι οι υποψήφιες για την Ομάδα της Χρονιάς

Έγιναν γνωστοί οι υποψήφιοι σύλλογοι για το βραβείο της Ομάδας της Χρονιάς στο πλαίσιο της «Χρυσής Μπάλας».

Η στιγμή για την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας πλησιάζει καθώς στις 26 Οκτωβρίου θα μάθουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κάτοχος του βραβείου. Προς το παρόν, έγιναν γνωστά τα υποψήφια κλαμπ που διεκδικούν το βραβείο της Ομάδας της Χρονιάς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία καθώς συναντήθηκαν στον τελικό του Champions League και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στις χώρες τους.

Μαζί τους βρίσκεται και η Μπάγερν Μονάχου που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης αλλά και στην κορυφή της Γερμανίας ενώ υπάρχει και βραζιλιάνικη Φλαμένγκο του Ζοσέ Μπότο.

Ωστόσο, υπάρχει και μία... έκπληξη στη λίστα και μιλάμε για την Μπόντο Γκλιμτ. Η νορβηγική ομάδα έχει τρελάνει τους πάντες στην Ευρώπη με τις πορείες της ενώ ήταν η μεγάλη δύναμη της χώρας τα τελευταία χρόνια.