Παρί, Άρσεναλ και μία... έκπληξη: Αυτές είναι οι υποψήφιες για την Ομάδα της Χρονιάς
Η στιγμή για την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας πλησιάζει καθώς στις 26 Οκτωβρίου θα μάθουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κάτοχος του βραβείου. Προς το παρόν, έγιναν γνωστά τα υποψήφια κλαμπ που διεκδικούν το βραβείο της Ομάδας της Χρονιάς.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία καθώς συναντήθηκαν στον τελικό του Champions League και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στις χώρες τους.
Μαζί τους βρίσκεται και η Μπάγερν Μονάχου που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης αλλά και στην κορυφή της Γερμανίας ενώ υπάρχει και βραζιλιάνικη Φλαμένγκο του Ζοσέ Μπότο.
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Ωστόσο, υπάρχει και μία... έκπληξη στη λίστα και μιλάμε για την Μπόντο Γκλιμτ. Η νορβηγική ομάδα έχει τρελάνει τους πάντες στην Ευρώπη με τις πορείες της ενώ ήταν η μεγάλη δύναμη της χώρας τα τελευταία χρόνια.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐄𝐄𝐒 🏆— 433 (@433) September 8, 2026
🏴 Arsenal
🇩🇪 Bayern
🇳🇴 Bodø/Glimt
🇧🇷 Flamengo
🇫🇷 PSG
Who should win it? 🤔
🤝 @SamC_reports pic.twitter.com/QmandisaGY
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