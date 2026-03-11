This is Bodo: «Ένα θαύμα στον πάγο»

Aspmyra Stadion: Η παγωμένη «κόλαση» των ευρωπαίων... γιγάντων

Η «παγίδα» που πέφτουν όλα τα μεγάλα κλαμπ. Το «όπλο» της Μπόντο Γκλιμτ και από τα κύρια χαρακτηριστικά της στην τρελή πορεία που κάνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Aspmyra Stadion.

Ένα γήπεδο που δεν ξεπερνά τις 8.500 θέσεις (8.270 συγκεκριμένα) και μετρά 60 χρόνια ζωής τη φετινή χρονιά. Τα σχέδια βγήκαν στη δημοσιότητα το 1964 και δύο χρόνια μετά, οι πόρτες του γηπέδου άνοιξαν για πρώτη φορά προς το φίλαθλο κοινό, με την χωρητικότητα τότε να ήταν το 1/4 του πληθυσμού της περιοχής.

C’est juste beau. Savoir que ce stade, cet Aspmyra Stadion, connaissait la D2 il y a neuf ans… et qu’il va maintenant recevoir un 1/8e de finale de Ligue des Champions…🥲🇳🇴



L’histoire de Bodø/Glimt est tout simplement hors-norme. Celle qui prouve que dans ce football qui se… pic.twitter.com/2VBSl3lgU0 — Nordisk Football (@NordiskFootball) February 25, 2026

Στην αρχή υπήρχαν δύο επιλογές στο σημείο όπου θα χτιζόταν το γήπεδο. Εκτός από εκείνο όπου βρίσκεται σήμερα, υπήρχε ιδέα να γίνει και στο σημείο όπου αυτή τη στιγμή φιλοξενείται το Νορβηγικό Μουσείο Αεροπορίας λίγα χιλιόμετρα παρακάτω. Αν και στην αρχή είχε τοποθετηθεί στίβος, στα μέσα του '90 αποφασίστηκε οι κερκίδες να έρθουν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει ακόμα πιο δύσκολη η έδρα για κάθε αντίπαλο.

Το 1997 η Μπόντο αγόρασε το γήπεδο όπως έπειτα από οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα στη συντήρηση, το 2011 επέστρεψε στα χέρια του δήμου και έκτοτε λαμβάνει συνεχώς μικρές εργασίες που έχουν φέρει το γήπεδο στη σημερινή του μορφή προκειμένου να καλύπτει τα «θέλω» της UEFA στον τομέα της ασφάλειας.

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία δεν έχει μόνο το παραπάνω προφίλ του γηπέδου αλλά τα όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό. Τα τελευταία χρόνια η Μπόντο Γκλιμτ πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και έχει γίνει μόνιμη κάτοικος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στα νοκ-άουτ μετά τον Δεκέμβρη.

Αποκορύφωμα ήταν η περσινή πορεία στο Europa League όταν έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά της διοργάνωσης και σταμάτησε το όνειρο πάνω στην Τότεναμ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αποκλείσει από τη συνέχεια ομάδες όπως την Τβέντε, τον κάτοχο του Conference League, Ολυμπιακό και τη Λάτσιο του Μανδά ενώ στο League Phase άφησε νίκησε και την Πόρτο (3-2).

Φυσικά οι συγκεκριμένες νίκες στη Νορβηγία δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους οπαδούς της ομάδας. Το μακρινό 1994 ήρθε η πρώτη μεγάλη νίκη στο συγκεκριμένο γήπεδο, όταν η Μπόντο Γκλίμτ του Τροντ Σόλιντ νίκησε την Σαμπντόρια του Σβεν-Γκόραν Έρικσον για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Βέβαια δεν συνδυάστηκε με πρόκριση αφού στη ρεβάνς, οι Ιταλοί επικράτησαν με 2-0 και πέρασαν εκείνοι στην επόμενη φάση.

Τα τελευταία χρόνια, το Aspmyra Stadion έχει γευτεί αρκετές χαρές και θριάμβους που ελάχιστες ομάδες με τη δυναμική της Μπόντο έχουν γευτεί και μάλιστα σε τόσο κοντινό διάστημα. Η αρχή έγινε με έναν πραγματικό... θρίαμβο απέναντι στη Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο και μετέπειτα κάτοχο της διοργάνωσης.

Στους ομίλους του Conference League για τη σεζόν 2021/22, η Μπόντο κατάφερε να επικρατήσει με απίθανο 6-1 (!) του ιταλικού συλλόγου και να μπει για τα καλά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Δεν ήταν... πυροτέχνημα, ούτε σύμπτωση. Η διάρκεια της Μπόντο μέχρι και τώρα επαληθεύει αυτό την παραπάνω έκφραση περί «παγωμένης κόλασης».

Bodo/Glimt's Aspmyra Stadion will become the first ground in the Arctic Circle to host a knockout UCL game today ✨



This was the scene 48 hours prior, with Norwegian broadcaster NRK estimating 80 tons of snow had to be cleared from the artificial pitch ❄️pic.twitter.com/IMz8MHNgrh — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 18, 2026

Ανεξάρτητα αν στο τέλος ήρθε η πρόκριση, η Μπόντο Γκλιμτ κατάφερε να νικήσει σε αυτό το γήπεδο κλαμπ όπως οι Ρόμα (ναι, τη ξανανίκησε στα προημιτελικά με 2-1), Σέλτικ (2-0), Άλκμααρ (2-1), Μπεσίκτας (3-1), Τβέντε (5-2 στην παράταση), Ολυμπιακό (3-0), Λάτσιο (2-0), Πόρτο (3-2), Ερυθρό Αστέρα (2-1), Μάντσεστερ Σίτι (3-1) και Ίντερ (3-1).

Όλα αυτά μέσα σε 5,5 χρόνια σχεδόν (!) και σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA (Conference League, Europa League και Champions League). Το ερώτημα είναι, τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο γήπεδο και όλα τα μεγάλα κλαμπ την... πατάνε;

Εκτός από το γεγονός ότι μιλάμε για ίσως το πιο βόρειο γήπεδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθώς είναι στο βόρειο τμήμα της Νορβηγίας, όπου οι θερμοκρασίες σε νορμάλ συνθήκες είναι κάτω από μηδέν και με το κρύο να είναι αρκετά τσουκτερό.

Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, τα πράγματα είναι δύσκολα, κάτι που επαληθεύτηκε πριν το ματς με την Ίντερ όπου χρειάστηκε να απομακρύνουν 80 τόνους χιόνι από το γήπεδο (!) προκειμένου να γίνει ο αγώνας. Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και εκτός από το κλίμα, η φιλοξενούμενη ομάδα έχει να αντιμετωπίσει και τον χλοοτάπητα.

Το γήπεδο έχει τεχνητό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με υποδαπέδια θέρμανση καθώς οι θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν να τοποθετηθεί φυσικό χορτάρι. Ουκ ολίγες ομάδες έχουν κάνει παράπονα για το συγκεκριμένο είδος τάπητα στην UEFA αφού δεν είναι παρόμοιο με άλλο στην Ευρώπη, τουλάχιστον στο επίπεδο που αγωνίζονται.

Σύμφωνα με ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στον συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ομαλή κυκλοφορία της μπάλας αφού υπάρχουν συνεχώς αναπηδήσεις, την ίδια στιγμή που η μπάλα παίρνει μεγαλύτερη ταχύτητα κάθε φορά που σκάει στο έδαφος.

Οι φιλοξενούμενοι καλούνται να αντιληφθούν άμεσα τις διαφορετικές συνθήκες τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στον κομμάτι του καιρού, με αποτέλεσμα η Μπόντο Γκλιμτ να εκμεταλλεύεται το προβάδισμα και να επιβάλλει τον ρυθμό της, ο οποίος ταιριάζει... γάντι στον τρόπο παιχνιδιού της.

Και θα ρωτήσετε (δικαίως). Μα καλά, αφού το γήπεδο παίζει τόσο ρόλο, πώς η Μπόντο νίκησε εκτός έδρας την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ίντερ; Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο οι φιλοξενούμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο νορβηγικό γήπεδο αλλά η Μπόντο όταν ταξιδεύει σε άλλη χώρα για να αγωνιστεί, ειδικά προς τη Μεσόγειο.

Οι παίκτες της Γκλιμτ έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τεχνητό χλοοτάπητα, οπότε η αλλαγή σε φυσικό δεν τους βοηθά σε καμία περίπτωση ενώ η αλλαγή του κλίματος, τους επηρεάζει εξίσου σε μεγάλο βαθμό. Για αυτό και επέλεξαν τις ημέρες που δεν είχαν πρωτάθλημα, να κάνουν προετοιμασία στο προπονητικό κέντρο «Marbella Football Center» στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Η παραμονή της ομάδας για πάνω από 15 μέρες στο συγκεκριμένο κέντρο, τους βοήθησε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να εγκλιματιστούν στις νέες συνθήκες τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία και πλέον θα τους βοηθήσει και στην Πορτογαλία με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Το νέο (εντυπωσιακό) σπίτι της Μπόντο Γκλιμτ βρίσκεται υπό... κατασκευή

Το νορβηγικό ποδόσφαιρο μπαίνει όλο και πιο δυνατά στον χάρτη του ποδοσφαίρου. Η επανάσταση που έφερε ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η γενιά του σε συνδυασμό με τη φιλοξενία του Champions League Γυναικών στο Όσλο αλλά και την εντυπωσιακή παρουσία της Μπόντο Γκλιμτ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτό φέρνει συνεχώς εξελίξεις στο ποδόσφαιρο της χώρας και μία από τις αναβαθμίσεις, είναι τα γήπεδα. Από το 2024 (τον Σεπτέμβρη του 2025 ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες), η Μπόντο Γκλιμτ ετοιμάζεται για να μπει στο νέο της... σπίτι. Το Aspmyra Stadion θα μπει στο βιβλίο της ιστορίας και το κλαμπ θα μετακομίσει στην περιοχή Thalleveiåkeren, εκεί όπου υπάρχουν τα θεμέλια του Arctic Arena.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα γήπεδο 10 χιλιάδων θέσεων με σκέπαστρο και μία αρκετά luxury μορφή στον περιβάλλοντα του γηπέδου αλλά και μέσα στα αποδυτήρια, τη φυσούνα και τις κερκίδες. Το έργο αναμένεται να κοστίσει σχεδόν 1,15 με 1,26 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες, δηλαδή σε ευρώ θα αγγίξει τα 100 με 110 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου με στόχο η ομάδα να μπει μέσα στον Αύγουστο του 2027.

Αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο σκανδιναβικό ποδόσφαιρο και θα αποτελεί ένα σύγχρονο διαμάντι για τη Νορβηγία με την υπογραφή της εταιρίας «Nordic Office of Architecture» και η μορφή που θα πάρει απέξω το γήπεδο θα είναι απλά εντυπωσιακή.

Το Gazzetta βρήκε τον Τομ Χόλτμαν, αρχιτέκτονα από τη συγκεκριμένη εταιρία και ο ίδιος μοιράστηκε κάποια... μυστικά από το νέο γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με τον σχεδιασμό αλλά και τον τάπητα.

Ny Arena / Arctic Arena 🏟️



Nový stadion Bodø/@Glimt, který bude mít kapacitu 10.000 míst a měl by být otevřen v roce 2027.



Hostit bude i mimofotbalové akce. Mělo by jít hlavně o místo, kde se bude setkávat místní komunita. https://t.co/SSL1FSxKLO pic.twitter.com/M6AGXalbQD — David Pletánek (@DavidPletanek) September 5, 2025

Τι ιδιαίτερο θα έχει το νέο στάδιο;

«Το νέο στάδιο της Μπόντο (το επίσημο όνομα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί) θα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό εγκαταστάσεων αθλητισμού παγκόσμιας κλάσης και έντονης τοπικής ταυτότητας. Θα προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία ποδοσφαίρου, με τους θεατές τοποθετημένους κοντά στη δράση ώστε να δημιουργείται μια ζωντανή ατμόσφαιρα αγώνα. Μαζί, αυτά τα στοιχεία δημιουργούν ένα κεντρικό σημείο συνάντησης για την κοινότητα, καθώς και ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης για τους παίκτες σε κάθε επίπεδο».

Ποια είναι η φιλοσοφία του νέου σταδίου;

«Η φιλοσοφία πίσω από το Arctic Arena βασίζεται στην κοινωνική βιωσιμότητα, την ισότητα και την πολιτιστική ταυτότητα.

Στόχος είναι να αποτελεί:

Έναν κοινωνικό χώρο συνάντησης με ρίζες στην τοπική κοινότητα

Έναν χώρο όπου οι ανδρικές και οι γυναικείες ομάδες θα έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που μπορούν να τις βοηθήσουν να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους

Ένα σημείο όπου η τοπική κουλτούρα συναντά τη διεθνή φιλοδοξία, υποστηρίζοντας τόσο τη συμμετοχή της κοινότητας όσο και την ελίτ αθλητική απόδοση

Με λίγα λόγια, το στάδιο σχεδιάζεται για να αναβαθμίσει το άθλημα, παραμένοντας ταυτόχρονα ένα φιλόξενο «σπίτι» για όλους».

Πότε θα είναι έτοιμο και τι είδους χλοοτάπητα θα έχει;

«Το στάδιο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2027. Ο αγωνιστικός χώρος θα έχει τεχνητό χλοοτάπητα. Το φυσικό γρασίδι, δυστυχώς, δεν αναπτύσσεται αρκετά καλά στο αρκτικό κλίμα».

Αυτή τη στιγμή η Μπόντο έχει νικήσει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στη Νορβηγία. Πώς βοήθησε σε αυτό το τωρινό της στάδιο και αν μπορεί να συμβεί το ίδιο και στο νέο;

«Η πρόσφατη επιτυχία της Μπόντο έχει υποστηριχθεί από τη δυνατή ατμόσφαιρα έδρας, όπου οι φίλαθλοι δημιουργούν ένταση και ενέργεια που δυσκολεύει ακόμη και κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Το νέο Arctic Arena έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτό το πλεονέκτημα. Ο συμπαγής σχεδιασμός του, οι απότομες κερκίδες και η ισχυρή σύνδεση ανάμεσα σε παίκτες και θεατές μπορούν να ενισχύσουν την εμπειρία των παικτών μέσα στο γήπεδο. Το επαγγελματικό προπονητικό περιβάλλον της αρένας θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη αθλητική ανάπτυξη».

Πείτε μας ένα πράγμα που θα δούμε για πρώτη φορά στο νέο στάδιο.

«Για πρώτη φορά, η Μπόντο θα διαθέτει μια ελίτ εγκατάσταση για τις ανδρικές και τις γυναικείες ομάδες συγκεντρωμένες σε ένα μόνο στάδιο. Σε συνδυασμό με το γύρω αθλητικό πάρκο, αυτό το ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη ταλέντων και τη συμμετοχή της κοινότητας θα είναι κάτι εντελώς νέο για την περιοχή».

Πηγές: Fokus, Gazzetta dello Sport, Avisa Nordland