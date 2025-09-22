Ουσμάν Ντεμπελέ, ο κορυφαίος στον κόσμο! Ο Γάλλος άφησε πίσω το... φαινόμενο Λαμίν Γιαμάλ και τον συμπαίκτη του στην Παρί, Βιτίνια, για να κατακτήσει για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα.

Η Χρυσή Μπάλα πέρασε σε νέα χέρια! Η βασιλεία του Ρόδρι... παρήλθε και ξεκίνησε εκείνη του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος εξτρέμ ήταν το μεγάλο φαβορί και πάλευε με τους δυο αστέρες της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια, για την πρώτη θέση, την οποία και κατέλαβε στην σχετική ψηφοφορία. Σκοράροντας 35 γκολ και με 16 ασίστ να τα συνοδεύουν σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ντεμπελέ αποτέλεσε τον καταλύτη πίσω από μια ιστορική σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν που ολοκληρώθηκε με τρεμπλ!

Πρωτάθλημα και Κύπελλο στη Γαλλία, μα σαν κύριο παράσημο ξεπροβάλει το μετάλλιο του πρωταθλητή Ευρώπης και το Champions League που κατέκτησε με τη φανέλα των Παριζιάνων στον τελικό της «Alianz Arena», όταν η ομάδα του Λουίς Ενρίκε συνέθλιψε την Ίντερ με το τελικό 5-0. Δεδομένα αποτέλεσε κεντρικό άξονα πίσω από την απονομή του με τη Χρυσή Μπάλα, η οποία τον ανέδειξε κι επίσημα ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της προηγούμενης σεζόν.

Παρά το γεγονός μάλιστα πως ο αναβληθέν αγώνας της Παρί με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» συνέπεσε χρονικά με την τελετή βράβευσης στο Παρίσι, ο Ντεμπελέ έδωσε κανονικά το «παρών» στην εκδήλωση καθώς ταλαιπωρείται ακόμα με πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε θέσει ούτως ή άλλως εκτός αποστολής. Αντί να λάμψει στο «Classique» πάντως, έλαμψε στα γκαλά του «Théâtre du Châtelet» κι έγινε ο πρώτος Γάλλος που διακρίνεται με τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Καρίμ Μπενζεμά πίσω στο 2022.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ που είχε ξεπροβάλει ως γερός ανταγωνιστής για το βραβείο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Βιτίνια, με τον οποίο κατέκτησαν τα πάντα στο Παρίσι την προηγούμενη σεζόν.

Αναλυτικά η πρώτη 30αδα στη Χρυσή Μπάλα

1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

2. Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

3. Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

4. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

5. Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

6. Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

7. Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

8. Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

9. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν)

10. Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

11. Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

12. Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

13. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

14. Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

15. Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ/Άρσεναλ)

16. Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

17. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

18. Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

19. Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

20. Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

21. Σερχού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

22. Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ)

23. Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

24. Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

25. Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ)

26. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

27. Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

28. Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

29. Φλόριαν Βιρτζ (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

30. Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)