Λίβερπουλ: Μια ανάσα από Μπαρκολά
Όπως όλα δείχνουν ο Μπράντλει Μπαρκολά θα είναι η επόμενη ηχηρή μεταγραφή της Λίβερπουλ, με τους «reds» να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την υπογραφή του Γάλλου εξτρέμ.
Οι άνθρωποι του συλλόγου έβλεπαν από καιρό τον νεαρό επιθετικό ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι ως ελέυθερος, μετακομίζοντας στην Τουρκία για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ.
Για αυτό τον λόγο, οι «Scousers» έβγαλαν από τα ταμεία τους σχεδόν 140 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν, με τα σημερινά δημοσιέυματα να αναφέρουν πως οι δύο σύλλογοι έχουν φτάσει σε συμφωνία και μέσα στο επόμενο 24ώρο θα ανταλλάξουν και τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή μέσα στο σαββατοκύριακο.
🚨💣 BREAKING: Liverpool reach verbal agreement to sign Bradley Barcola, HERE WE GO! 🔴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
Initial fee worth £100m plus add-ons — up to €140m possible total package for PSG.
Documents to be exchanged in 24 hours.#LFC get their top target: never in doubt and now done. pic.twitter.com/ruDJAbIhtK
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