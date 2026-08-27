Champions League: Σούπερ ντέρμπι και τιτανομαχίες στη League Phase
Από τη στιγμή που η UEFA άλλαξε το φορμάτ και καλωσόρισε το λεγόμενο μοντέλο της League Phase, τα μεγάλα ντέρμπι και τα σπουδαία ραντεβού μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης πολλαπλασιάστηκαν από την πρώτη κιόλας φάση του Champions League.
Έτσι και φέτος, με τον αλγόριθμο να κληρώνει μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους μεταξύ τους! Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν και Μπάγερν - Άρσεναλ ήταν μόνο μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγαρώματα από τη League Phase, η οποία για ακόμα μια χρονιά υπόσχεται να καθηλώσει!
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα των ομάδων του 1ου Pot δυναμικότητας και τα σπουδαιότερα ραντεβού:
- Ρεάλ Μαδρίτης: Ίντερ (Home), Άρσεναλ (Away), Αϊντχόφεν (Home), Ρόμα (Away), Λειψία (Home), Σαχτάρ (Away), Λίντσερ (Home), ΑΕΚ (Away)
- Μπάγερν: Άρσεναλ (Home), Ατλέτικο (Away), Μπέτις (Home), Γιουνάιτεντ (Away), Μπόντο (Home), Λιλ (Away), Σλάβια Πράγας (Home), Βίκινγκ (Away)
- Άρσεναλ: Ρεάλ (Home), Μπάγερν (Away), Ντόρτμουντ (Home), Μπέτις (Away), Λιλ (Home), Νάπολι (Away), Σαμπάχ (Home), Σλάβια Πράγας (Away)
- Λίβερπουλ: Ατλέτικο (Home), Ίντερ (Away), Πόρτο (Home), Μπριζ (Away), Βιγιαρεάλ (Home), Φενέρ (Away), Λανς (Home), Λίντσερ (Away)
- Παρί Σεν Ζερμέν: Σίτι (Home), Μπαρτσελόνα (Away), Ρόμα (Home), Άστον Βίλα (Away), Γαλατά (Home), Βιγιαρεάλ (Away), Σλόβαν Μπρατισλάβας (Home), Κόμο (Away)
- Ατλέτικο: Μπάγερν (Home), Λίβερπουλ (Away), Γιουνάιτεντ (Home), Αϊντχόφεν (Away), Φενέρ (Home), Μπόντο (Away), Βίκινγκ (Home), Στουτγκάρδη (Away)
- Μπαρτσελόνα: Μάντσεστερ Σίτι (Home), Παρί (Away), Άστον Βίλα (Home), Σπόρτινγκ (Away), Φέγενορντ (Home), Γαλατάσαραϊ (Away), Κόμο (Home), Σαμπάχ (Away)
- Ίντερ: Ρεάλ (Home), Λίβερπουλ (Away), Μπριζ (Home), Ντόρτμουντ (Away), Σαχτάρ (Home), Φέγενορντ (Away), Στουτγκάρδη (Home), Σλόβαν Μπρατισλάβας (Away)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπάγερν (Home), Ατλέτικο (Away), Ρόμα (Home), Σπόρτινγκ (Away), Λειψία (Home), Βιγιαρεάλ (Away), Σαμπάχ (Home), Κόμο (Away)
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