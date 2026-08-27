Η διαδικασία της κλήρωσης της League Phase του Champions League δεν ήταν δυνατό να απογοητεύσει, με την πρώτη φάση της διοργάνωσης να φιλοξενεί κορυφαία ραντεβού.

Από τη στιγμή που η UEFA άλλαξε το φορμάτ και καλωσόρισε το λεγόμενο μοντέλο της League Phase, τα μεγάλα ντέρμπι και τα σπουδαία ραντεβού μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης πολλαπλασιάστηκαν από την πρώτη κιόλας φάση του Champions League.

Έτσι και φέτος, με τον αλγόριθμο να κληρώνει μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους μεταξύ τους! Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν και Μπάγερν - Άρσεναλ ήταν μόνο μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγαρώματα από τη League Phase, η οποία για ακόμα μια χρονιά υπόσχεται να καθηλώσει!

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα των ομάδων του 1ου Pot δυναμικότητας και τα σπουδαιότερα ραντεβού: