Η Λίβερπουλ γνωστοποίησε έναν ιδιαίτερο κανονισμό, που την αποτρέπει από το να παίξει εντός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) οι 36 ομάδες που μετέχουν στη league phase του Champions League θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους, με τη Λίβερπουλ να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει, τουλάχιστον εντός έδρας, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κι αυτό λόγω ενός... ψαγμένου κανονισμού της UEFA που ανέδειξαν οι Κόκκινοι και αναφέρει πως δεν γίνεται να διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν το ίδιο ματς, στην ίδια φάση!

Βλέπετε, η Λίβερπουλ είχε υποδεχτεί τη Βασίλισσα και το 2024 (2-0) και το 2025 (1-0), συνεπώς αυτό δεν δύναται να συμβεί και φέτος. Τουλάχιστον στο Άνφιλντ, καθώς δεν υπάρχει περιορισμός που να αποτρέπει τα δύο ευρωπαϊκά μεγαθήρια να ανταμώσουν στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Οι Reds έχουν υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ στην πρώτη φάση της διοργάνωσης τις δύο τελευταίες σεζόν.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θέσπισε έναν κανονισμό που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διεξαγωγή του ίδιου αγώνα στη league phase για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο η ομάδα του Αντόνι Ιραόλα να κληρωθεί να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου παραμένει ανοιχτό στην κλήρωση της Πέμπτης.

Η παράγραφος 16.03 των κανονισμών του Champions League της περασμένης σεζόν αναφέρει:

Η διοίκηση της UEFA μπορεί να καθορίζει εναλλακτικές προϋποθέσεις για την κλήρωση, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει η Επιτροπή Διοργανώσεων Συλλόγων, και μπορεί να προσαρμόζει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της κλήρωσης, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις αδιεξόδου ή/και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικοί περιορισμοί, υπό το πρίσμα αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.

Η Επιτροπή Διοργανώσεων Συλλόγων της UEFA έχει καθορίσει έναν επιπλέον όρο που μπορεί να εφαρμοστεί στην κλήρωση του UEFA Champions League για τη σεζόν 2026/27, αποφασίζοντας ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζευγάρι μεταξύ δύο ομάδων δεν μπορεί να επαναληφθεί στην ίδια διοργάνωση, με την ίδια ομάδα γηπεδούχο, για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν δύο ομάδες που είχαν ήδη αντιμετωπίσει η μία την άλλη στη league phase του UEFA Champions League τη σεζόν 2024/25 κληρωθούν ξανά μεταξύ τους, με την ίδια ομάδα να είναι γηπεδούχος, στη league phase του UEFA Champions League τη σεζόν 2025/26, τότε δεν θα μπορούν να κληρωθούν ξανά μεταξύ τους με την ίδια ομάδα γηπεδούχο τη σεζόν 2026/27.