Λίβερπουλ: «Συμφωνία με την Παρί» για τον Μπαρκολά

Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν φέρονται να έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, με το ποσό να ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια λίρες.

Μια ανάσα από την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά φαίνεται πως βρίσκεται η Λίβερπουλ, καθώς τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για συμφωνία των Reds με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η υπόθεση του 23χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού βρίσκεται στο προσκήνιο από τις αρχές Αυγούστου, με τον ίδιο να πιέζει την Παρί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη μετακίνησή του στο Άνφιλντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, οι δύο σύλλογοι έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Το ποσό της συμφωνίας φέρεται να ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια λίρες, ενώ απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση.

Ο Γάλλος διεθνής έχει εκδηλώσει την επιθυμία του εδώ και εβδομάδες για τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ.

Ενδεικτική της κατάστασης ήταν και η τοποθέτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο στις 13 Αυγούστου. Ο Ιταλός δημοσιογράφος είχε αναφέρει ότι η Λίβερπουλ παρέμενε ενεργή στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο πρόεδρος της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, δεν απέκλειε το ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη.

Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα ο Μπαρκολά παρουσιαζόταν ως «άτρωτος» από τον γαλλικό Τύπο, ο Αλ-Κελαϊφί είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής δεδομένων. Η Λίβερπουλ είχε ήδη συζητήσει τους βασικούς όρους της συμφωνίας με την Παρί, ενώ φέρεται να είχε βρει κοινό έδαφος και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς του όρους.

Εφόσον οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η μεταγραφή του Μπαρκόλα στη Λίβερπουλ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με τις δύο ομάδες να καλούνται να διευθετήσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.