Ο Ένζο Μαρέσκα ξεκαθάρισε σε πρόσφατη συνέντευξη του πως ο Ρόδρι θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, παρά τα σενάρια που τον θέλουν να μετακομίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα τελευταία 24ωρα πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι φήμες που θέλουν τον Ρόδρι να αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι για να ενταχθεί στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο νέος προπονητής των πολιτών τώρα, Ένζο Μαρέσκα, στην πρώτη του επίσημη συνέντευξη τύπου δεν δίστασε να απαντήσει στις φήμες αυτές, ξεκαθάριζοντας ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, το μέλλον του Ισπανού μέσου βρίσκεται στο «Etihad».

Παράλληλα αποκάλυψε πως ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να διορθωθεί ένα μικρό πρόβλημα στην πλάτη που του προκαλεί κάποια ενόχληση. Πρόκειται για μια μικρή εξωτερική επέμβαση που δεν θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητά του για την ερχόμενη σεζόν.

«Προς το παρόν, η επέμβαση είναι τη Δευτέρα και χρειάζεται διακοπές. Πρέπει να ξεκουραστεί και να αναρρώσει. Θα επιστρέψει μαζί μας μετά. Υπάρχουν πάντα εικασίες για μεγάλους παίκτες. Δεν με ανησυχεί, είναι φυσιολογικό. Κέρδισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήταν ο καλύτερος τους παίκτης», σημείωσε ο Ιταλός προπονητής, ενώ κατέληξε τονίζοντας πως: «Οποιοσδήποτε προπονητής θα ήθελε τον Ρόντρι επειδή είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου».