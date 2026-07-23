Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα κινηθεί εντέλει για τον Ρόδρι.

Μπορεί μέχρι πρόσφατα να διέρρεε ότι οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ενοχλημένοι από τα συνεχιζόμενα ρεπορτάζ που τους ενέπλεκαν με την περίπτωση του Ρόδρι, εντούτοις φαίνεται πως πήραν εντέλει την απόφαση να κινηθούν για τον παγκόσμιο πρωταθλητή!

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να προχωρήσουν για την απόκτηση του Ισπανού μέσου, ο οποίος από τη μεριά του είναι... ψημένος να επιστρέψει στην Ισπανία και την πρωτεύουσα.

Οι Μερένγκες φέρονται να έχουν ήδη προσεγγίσει την πλευρά του παίκτη, με... μυστική συνάντηση να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη, και να είναι κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τον έμπειρο χαφ, ο οποίος θα αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από επτά χρόνια στην Αγγλία και τους Πολίτες.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι από πλευράς Ρεάλ, έχει προταθεί συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας στον 30χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μένει ελεύθερος σε έναν χρόνο και με τη Σίτι να μην καταφέρνει να τον πείσει να ανανεώσει, αναμένεται να δεχτεί κάποια πώληση - με το ποσό να μην έχει προκύψει για την ώρα.