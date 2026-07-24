Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, ο Ρόδρι ξεκαθάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι πως θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης για ποδοσφαιρικούς και οικογενειακούς λόγους.

Μετακομίζει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ ο Ρόδρι; Ο Μπεν Τζέικομπς αναφέρει πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Μάντσεστερ Σίτι για τη μεταγραφή στους Λος Μπλάνκος τόσο για αγωνιστικούς όσο και για οικογενειακούς λόγους.

Ο MVP του Μουντιάλ είναι εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο της Βασίλισσας και είναι διακαής πόθος του Ζοσέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πολίτες του Έντσο Μαρέσκα δεν πρόκειται να παραδώσουν τα... όπλα και σκοπεύουν να προσεγγίσουν εκ νέου τον παίκτη.

Ο ίδιος ωστόσο από την πλευρά του δε δείχνει να έχει διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο και προτεραιότητά του είναι η μετακίνηση στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η Ρεάλ φέρεται να έχει ήδη προσεγγίσει τον παίκτη, στον οποίο έχει κάνει πρόταση για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.