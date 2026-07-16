Τζόλης: Έχει συμφωνήσει με την Άρσεναλ
Μια «ανάσα» από την Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης με τον Νικολό Σκίρα να αποκαλύπτει πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Έλληνας διεθνής έχει πει το «ναι» στους Λονδρέζους για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031, με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρει ο Σκίρα, η Άρσεναλ ετοιμάζει πλέον την πρώτη επίσημη πρότασή της προς την Κλαμπ Μπριζ, με στόχο να προχωρήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.Στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται πως ο Τζόλης μόνο... άγνωστος δεν είναι στους ανθρώπους της Άρσεναλ. Οι σκάουτ των «κανονιέρηδων» τον παρακολουθούν στενά από τον περασμένο Φεβρουάριο και έχουν σχηματίσει πολύ θετική εικόνα για την πορεία του στο βελγικό πρωτάθλημα.
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Να θυμίσουμε πως ο 24χρονος διεθνής έκανε πέρσι μια τρομερή χρονιά πέρσι με τη φανέλα των πρωταθλητών Βελγίου, πετυχαίνοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨 Excl. - Chrīstos Tzolīs has agreed personal terms for a contract until 2031 (3M/year) with #Arsenal, which are now ready to submit an official bid to #ClubBrugge to try to sign the greek winger, who has been monitored by #AFC’s Scouts several times since February. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2026
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