Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε το «μπαμ» αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Τροσάρ από την Άρσεναλ.

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης με «σάρκα και οστά» ο Λεάντρο Τροσάρ! Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Βέλγου από την Άρσεναλ με το deal να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ συνολικά (18 εκατ. ευρώ συν 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή bonus).

Ο 31χρονος έμπειρος εξτρέμ αναδείχθηκε πρωταθλητής Αγγλίας με τους Gunners και έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βουδαπέστη. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με τη φανέλα των Λονδρέζων σημείωσε έξι γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 31 συνολικά εμφανίσεις στην Premier League. Ακόμη, αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026, όπου οι Κόκκινοι Διάβολοι αποκλείστηκαν στα προημιτελικά από την Ισπανία με 2-1 στο φινάλε. Έπαιξε και στα έξι ματς της χώρας του, στα οποία είχε δύο τέρματα και τρεις ασίστ.

Ο Τροσάρ έγινε ευρέως γνωστός με τη φανέλα της Μπράιτον, προτού μετακινηθεί στους Κανονιέρηδες. Πριν την περιπλάνησή του στα γήπεδα της Premier League, αγωνίστηκε αποκλειστικά σε συλλόγους της πατρίδας του.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού και μια από τις πιο σπουδαίες στην ιστορία της Μπεσίκτας. Η εν λόγω εξέλιξη, πιθανότατα θα επηρεάσει και την έκβαση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, αφού ελευθερώθηκε μια θέση στα εξτρέμ.