Μετά και από την ολοκλήρωση της πώλησης του Λεάντρο Τροσάρ στη Μπεσίκτας, η Άρσεναλ είναι έτοιμη να αποφασίσει και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη.

Όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρ στη Μπεσίκτας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να έχει δώσει το γνωστό του σύνθημα «Here we go». Η συμφωνία «έκλεισε» στα 18 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα δύο σε μπόνους επίτευξης στόχων και σύντομα ο Βέλγος εξτρέμ θα είναι κάτοικος Κωνσταντινούπολης.

Η φαινομενική ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτής, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στο Λονδίνο. Μάλιστα, όπως αναφέρει το «The Athletic», οι Κανονιέρηδες έχουν καθορίσει τις παραμέτρους μιας συμφωνίας για τον Έλληνα διεθνή της Κλαμπ Μπριζ και τώρα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν τελικά στην ολοκλήρωση της.

Εάν τελικά το deal επισημοποιηθεί, οι πρωταθλητές Αγγλίας θα διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού, με τον ίδιο να γίνεται μία από τις ακριβότερες μεταγραφές Έλληνα παίκτη στο εξωτερικό.

Ο Τζόλης διένυσε μία εξαιρετική χρονιά πέρσι με τη φανέλα των πρωταθλητών Βελγίου, πετυχαίνοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.