Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, ο οποίος φέρεται να πετάει την Κυριακή (19/7) για Λονδίνο για ιατρικά και υπογραφές.

Βαλίτσες για Αγγλία ετοιμάζει ο Χρήστος Τζόλης για να συνεχίσει την καριέρα του στον θαυμαστό κόσμο της Premier League. Ο Έλληνας επιθετικός είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν στα αγγλικά γήπεδα με τη φανέλα της Νόριτς, αλλά αυτή τη φορά το επίπεδο ανεβαίνει απότομα!

Ο νεαρός εξτρέμ άλλωστε δεν θα πάρει μεταγραφή σε μια μικρομεσαία ομάδα της Αγγλίας, αλλά στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ! Οι Gunners ήρθαν σε συμφωνία με την Μπριζ για την απόκτηση του Τζόλη στα 40 εκατομμύρια ευρώ και πλέον όλα φαίνονται να έχουν πάρει το δρόμο τους για την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το βέλγικο «HNL Sports», ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ πήρε το πράσινο φως για να αναχωρήσει την Κυριακή (19/7) με προορισμό το Λονδίνο, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και κατόπιν να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Κάπως έτσι ο Τζόλης ετοιμάζεται να εξαργυρώσει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μπριζ, την οποία οδήγησε πέρυσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με απολογισμό 22 και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις.

Την ολοκλήρωση της μεταγραφής είχε προαναγγείλει πάντως επί της ουσίας και ο προπονητής του στο Βέλγιο, Ιβάν Λέκο, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ως ένα φανταστικό παράδειγμα για όλους.

