Ο προπονητής της Κλαμπ Μπριζ, Ιβάν Λέκο, επί της ουσίας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος για τη μεταγραφή της ζωής του και την επιστροφή του στην Premier League. Ο διεθνής εξτρέμ πρέπει να θεωρείται παίκτης της Άρσεναλ κι αυτό για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη.

Ο προπονητής του 24χρονου εξτρέμ στην Κλαμπ Μπριζ, Ιβάν Λέκο, με δηλώσεις του επί της ουσίας επιβεβαιώσε πως ο παίκτης του θα γίνει Κανονιέρης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, αλλά και λυπημένος για τον εαυτό μου επειδή χάνουμε έναν πραγματικά κορυφαίο παίκτη. Είμαι πεπεισμένος ότι αν πάρει λεπτά συμμετοχής θα δείξει και στην Premier League ότι αξίζει να παίξει εκεί.

Είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Σταμάτα να μιλάς και δούλεψε. Προσπάθησε να βελτιώνεσαι κάθε μέρα, ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος εδώ καθημερινά.

Είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για πολλούς. Συχνά ήταν ο πρώτος που έρχονταν στο προπονητικό κέντρο και ο τελευταίος που έφευγε. Κάθε προπόνηση ήταν για εκείνον σαν ένας αγώνας. Δίνει τα πάντα για να κάνει κάτι στην καριέρα του και τώρα ανταμείβεται, καθώς υπέγραψε σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη», ανέφερε ο Κροάτης τεχνικός.

Θυμίζουμε πως το μεγάλο deal έκλεισε στα 40 εκατομμύρια ευρώ και οι πρωταθλητές Αγγλίας θα κάνουν δικό τους τον Τζόλη έπειτα από σεζόν με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις.