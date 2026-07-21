Ο προπονητής της Κλαμπ Μπριζ, Ιβάν Λέκο, εξήρε τόσο το αγωνιστικό προφίλ όσο και το ανθρώπινο ποιόν του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την Άρσεναλ.

Ο Ιβάν Λέκο αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη! Ο 48χρονος Κροάτης προπονητής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 24χρονο Έλληνα παίκτη, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο... βήμα στην καριέρα του με τη μεταγραφή στην Premier League, για λογαριασμό της Άρσεναλ.

Σε σχετικές του δηλώσεις στο DAZN, ο τεχνικός του βελγικού συλλόγου είπε τα καλύτερα για τον Θεσσαλονικιό εξτρέμ, ο οποίος απογείωσε την καριέρα του στο Βέλγιο και συστήθηκε για τα... καλά στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο κόουτς της Μπριζ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων, είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής και πως θα δείξει την αξία του στους Κανονιέρηδες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Τζόλης είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για όλους. Κάθε προπόνηση ήταν ένας αγώνας για αυτόν. Έδωσε τα πάντα για την καριέρα του. Μετά ανταμείβεσαι, καθώς σου επιτρέπεται να υπογράψεις με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, πολύ σημαντικό για την Κλαμπ Μπριζ και πολύ σημαντικό για το βελγικό ποδόσφαιρο. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Τζόλης θα δείξει στο υψηλότερο επίπεδο της Premier League και του Champions League ότι είναι κορυφαίος παίκτης. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς παίκτες. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Σταμάτα να μιλάς, δούλεψε σκληρά και κάνε τα πάντα για να βελτιώνεσαι κάθε μέρα. Ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος. Χαίρομαι πολύ για αυτόν και λυπάμαι πολύ για μένα. Χάνουμε έναν κορυφαίο παίκτη. Είμαι πεπεισμένος ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και θα δείξει πως αξίζει να βρίσκεται εκεί».