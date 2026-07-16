Σαλιμπά: Εκτός γηπέδων για 4-5 μήνες ο Γάλλος αμυντικός
Δεν απέφυγε τα χειρότερα ο Σαλιμπά! Ο υψηλόσωμος Γάλλος αμυντικός της Άρσεναλ αποχώρησε τραυματίας στο 30ό λεπτό του ημιτελικού κόντρα στην Ισπανία, δίνοντας τη θέση του στον Λακρουά.
Ο 25χρονος ανασταλτικός των Μπλε, ένιωσε ενόχληση στο πόδι του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς. Σύμφωνα με τη L'Équipe, ο παίκτης των Gunners θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη και θα αγωνιστεί ξανά με το νέο έτος, όπως όλα δείχνουν.
Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για τον σύλλογο του Λονδίνου, αφού ο Σαλιμπά είναι από τους καλύτερους παίκτες παγκοσμίως στη θέση του και ήταν ακρογωνιαίος λίθος για το παιχνίδι του Αρτέτα στην περυσινή πρωταθληματική σεζόν της Άρσεναλ, η οποία μάλιστα έφτασε και έως τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι.
🚨🚨🚨4 À 5 MOIS D’ABSENCE POUR WILLIAM SALIBA !!! 🤕🇫🇷— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2026
Le défenseur français se fera opérer du dos et ne devrait plus rejouer en 2026…
🗞️ (@lequipe) pic.twitter.com/5HiQpGfi3B
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