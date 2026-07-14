Άρσεναλ: Το «here we go» με Τροσάρ φέρνει προ των πυλών τον Τζόλη!
Μετά από δύο χρόνια στην Κλαμπ Μπριζ και έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις, ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος για τη δική του επιβράβευση κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.
Ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ και ήταν σε αναμονή για τις εξελίξεις στην πώληση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος βρισκόταν στο Μουντιάλ με το Βέλγιο.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Βέλγου εξτρέμ στην Μπεσίκτας έχει μπει στην τελική ευθεία με το γνωστό here we go και όλα δείχνουν ότι σύντομα ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα είναι μόνιμος κάτοικος Κωνσταντινούπολης.
Αυτή η εξέλιξη, φέρνει τον Έλληνα μεσοεπιθετικός ακόμα πιο κοντά στη σπουδαία μεταγραφή του στο Λονδίνο προκειμένου να αποκτηθεί από τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι θα διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.
🚨⚪️⚫️ BREAKING: Leandro Trossard to Besiktas, here we go! Deal approved right now by Belgian winger.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
Arsenal receive €18m plus €2m add-ons as #AFC already accepted terms last week.
Trossard will be in Istanbul tomorrow night for medical and contract signing. 🦅 pic.twitter.com/sEOe0XeRbv
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