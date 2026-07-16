Ο Χρήστος Τζόλης ενδέχεται να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, πηγαίνοντας από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ.

Μια ανάσα από μία σπουδαία μετακίνηση βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς η Κλαμπ Μπριζ έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η μεταγραφή του στην Άρσεναλ, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να δύναται να γίνει ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής!

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι το ποσό του deal αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολι στη Ρόμα για τον Κώστα Μανωλά το 2019 και τα 35... χαρτιά της Μπράιτον για τον Μπάμπη Κωστούλα το προηγούμενο καλοκαίρι - με το ποσό για τον νεαρό φορ να ανεβαίνει μέσω μπόνους.

Αυτοί είναι μέχρι τώρα και οι μοναδικοί Έλληνες για τους οποίους δόθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια, με Βαγγέλη Παυλίδη, Παναγιώτη Ρέτσο και Κώστα Μήτρογλου να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της σχετικής λίστας με τις μετακινήσεις τους σε Μπενφίκα, Λεβερκούζεν και Φούλαμ αντίστοιχα.

Οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών